Зеленський анонсував третій етап обміну військовополоненими — коли саме

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 травня відбудеться третій етап обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000».

25 травня відбудеться третій обмін військовополоненими

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання — звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський акцентував, що це завдання непросте, але його треба реалізувати.

Президент подякував всім у світі, хто допомагає Україні.

І це для нас справді дуже важливо — щоб наші партнери — кожен лідер, кожна держава — підтримували нас у цій складній роботі.

Нагадаємо, 23 травня в рамках обміну «1000 на 1000» в Україну повернулись 390 полонених.