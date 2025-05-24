Зеленський анонсував третій етап обміну військовополоненими — коли саме

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 травня відбудеться третій етап обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000».
Головні тези:
- Український Президент Володимир Зеленський оголосив про третій етап обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» на 25 травня.
- Обмін військовополоненими вже став традицією у зусиллях вирішення конфлікту на сході України.
- Завданням є звільнення всіх утримуваних в Росії українських громадян, що потрапили у військовий полон.
25 травня відбудеться третій обмін військовополоненими
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський акцентував, що це завдання непросте, але його треба реалізувати.
Президент подякував всім у світі, хто допомагає Україні.
І це для нас справді дуже важливо — щоб наші партнери — кожен лідер, кожна держава — підтримували нас у цій складній роботі.
Нагадаємо, 23 травня в рамках обміну «1000 на 1000» в Україну повернулись 390 полонених.
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