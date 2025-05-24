Зеленський анонсував третій етап обміну військовополоненими — коли саме
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував третій етап обміну військовополоненими — коли саме

Володимир Зеленський
Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 травня відбудеться третій етап обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000».

Головні тези:

  • Український Президент Володимир Зеленський оголосив про третій етап обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» на 25 травня.
  • Обмін військовополоненими вже став традицією у зусиллях вирішення конфлікту на сході України.
  • Завданням є звільнення всіх утримуваних в Росії українських громадян, що потрапили у військовий полон.

25 травня відбудеться третій обмін військовополоненими

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання — звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський акцентував, що це завдання непросте, але його треба реалізувати.

Президент подякував всім у світі, хто допомагає Україні.

І це для нас справді дуже важливо — щоб наші партнери — кожен лідер, кожна держава — підтримували нас у цій складній роботі.

Нагадаємо, 23 травня в рамках обміну «1000 на 1000» в Україну повернулись 390 полонених.

24 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що з російського полону повернулися ще 307 українських військових.

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