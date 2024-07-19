Зеленский анонсировал усиление обороноспособности Украины после переговоров с Туском

Президент Владимир Зеленский 18 июля встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Они обсудили усиление обороноспособности Украины.
Главные тезисы
- Украина ожидает получения 42 истребителей F-16 от Нидерландов, Дании, Бельгии и Норвегии в первой половине 2024 года.
- Усиление обороноспособности Украины с помощью истребителей F-16 является частью стратегии сотрудничества с западными союзниками.
- Подготовка к передаче самолетов Украине уже началась, что обеспечит стране более эффективную оборону.
- Поставки истребителей F-16 планируются с разных стран, что подчеркивает международную поддержку Украины в сфере обороны.
- Заявленные сроки передачи истребителей F-16 откладывались, но страны-партнеры выражают готовность выполнить свои обязательства в ближайшее время.
Зеленский встретился с Туском и обсудил усиление обороноспособности Украины
По его словам, у Украины есть положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит как можно быстрее получить истребители F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Дании Мэтте Фредериксен в кабине истребителя F-16 на авиабазе Скридструп в Дании в августе 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)
19 июля Владимир Зеленский заявил, что прошло полтора года после того, как западные союзники пообещали предоставить Украине самолеты F-16, но до сих пор они не поступили.
Истребители F-16 для Украины.
В августе 2023 г. Нидерланды и Дания пообещали совместно передать Украине 61 американский истребитель F-16. Этому предшествовало разрешение на передачу от США.
Кроме того, намерение поставить F-16 подтвердила Норвегия. Бельгия тоже будет передавать Украине F-16, но с 2025 года.
В декабре 2023 года Нидерланды заявили о решении начать подготовку к передаче Украине первых 18 самолетов, а затем увеличили это количество до 24. В целом страна пообещала Киеву 42 истребителя.
Примерными сроками передачи истребителей Украине называли первую половину 2024 года.
18 апреля премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что первый многоцелевой истребитель F-16 с подготовленными украинскими пилотами прибудет в Украину к лету 2024 года.
6 мая министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью 2024 года. В то же время, посол Дании в Киеве Оле Эгберг Миккельсен заявил, что самолеты прибудут этим летом.
Как писала газета The Guardian 20 июня, Нидерланды заявили, что Украина должна получить первые истребители F-16 летом.
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