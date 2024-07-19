Зеленский анонсировал усиление обороноспособности Украины после переговоров с Туском

Президент Владимир Зеленский 18 июля встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Они обсудили усиление обороноспособности Украины.

Зеленский встретился с Туском и обсудил усиление обороноспособности Украины

По его словам, у Украины есть положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит как можно быстрее получить истребители F-16.

Спасибо, дорогой Дональд, за эффективное выполнение наших предварительных договоренностей. Благодарен Польше за решительную поддержку Украины, — написал президент. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Дании Мэтте Фредериксен в кабине истребителя F-16 на авиабазе Скридструп в Дании в августе 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

19 июля Владимир Зеленский заявил, что прошло полтора года после того, как западные союзники пообещали предоставить Украине самолеты F-16, но до сих пор они не поступили.

Вчора я зустрівся з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України.



І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024

Истребители F-16 для Украины.

В августе 2023 г. Нидерланды и Дания пообещали совместно передать Украине 61 американский истребитель F-16. Этому предшествовало разрешение на передачу от США.

Кроме того, намерение поставить F-16 подтвердила Норвегия. Бельгия тоже будет передавать Украине F-16, но с 2025 года.

В декабре 2023 года Нидерланды заявили о решении начать подготовку к передаче Украине первых 18 самолетов, а затем увеличили это количество до 24. В целом страна пообещала Киеву 42 истребителя.

Примерными сроками передачи истребителей Украине называли первую половину 2024 года.

18 апреля премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что первый многоцелевой истребитель F-16 с подготовленными украинскими пилотами прибудет в Украину к лету 2024 года.

6 мая министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью 2024 года. В то же время, посол Дании в Киеве Оле Эгберг Миккельсен заявил, что самолеты прибудут этим летом.