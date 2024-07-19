Зеленський анонсував посилення обороноздатності України після переговорів з Туском

Президент Володимир Зеленський 18 липня зустрівся із премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Вони обговорили посилення обороноздатності України.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський анонсував посилення обороноздатності України після переговорів з прем'єром Польщі.
- Україна очікує отримання 42 винищувачів F-16 від Нідерландів, Данії, Бельгії та Норвегії.
- Підготовка до передачі літаків Україні вже розпочалася, і їх очікується отримати протягом 2024 року.
- Заявлені терміни поставок винищувачів F-16 належать до першої половини 2024 року.
- Посилення обороноздатності України за допомогою винищувачів F-16 є частиною стратегії співпраці з західними союзниками.
Зеленський зустрівся з Туском та обговорив посилення обороноздатності України
За його словами, Україна має позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16.
Президент України Володимир Зеленський та прем'єрка Данії Метте Фредеріксен у кабіні винищувача F-16 на авіабазі Скрідструп у Данії у серпні 2023 року (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)
19 липня Володимир Зеленський заявив, що минуло півтора року після того, як західні союзники пообіцяли надати Україні літаки F-16, але вони досі не надійшли.
Винищувачі F-16 для України
У серпні 2023 року Нідерланди й Данія пообіцяли спільно передати Україні 61 американський винищувач F-16. Цьому передував дозвіл на передачу від США.
Крім того, намір поставити F-16 підтвердила Норвегія. Бельгія теж передаватиме Україні F-16, але з 2025 року.
У грудні 2023 року Нідерланди заявили про рішення розпочати підготовку до передачі Україні перших 18 літаків, а згодом збільшили цю кількість до 24. Загалом країна пообіцяла Києву 42 винищувачі.
Орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали першу половину 2024 року.
18 квітня прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що перший багатоцільовий винищувач F-16 з підготовленими українськими пілотами прибуде в Україну до літа 2024 року.
6 травня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що країна планує почати відправлення винищувачів F-16 в Україну восени 2024 року. Водночас посол Данії в Києві Оле Егберг Міккельсен заявив, що літаки прибудуть цього літа.
Як писала газета The Guardian 20 червня, Нідерланди заявили, що Україна має отримати перші винищувачі F-16 влітку.
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