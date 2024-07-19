Зеленський анонсував посилення обороноздатності України після переговорів з Туском

Президент Володимир Зеленський 18 липня зустрівся із премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Вони обговорили посилення обороноздатності України.

Зеленський зустрівся з Туском та обговорив посилення обороноздатності України

За його словами, Україна має позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16.

Дякую, дорогий Дональде, за ефективне виконання наших попередніх домовленостей. Вдячний Польщі за рішучу підтримку України, — написав президент. Поширити

Президент України Володимир Зеленський та прем'єрка Данії Метте Фредеріксен у кабіні винищувача F-16 на авіабазі Скрідструп у Данії у серпні 2023 року (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

19 липня Володимир Зеленський заявив, що минуло півтора року після того, як західні союзники пообіцяли надати Україні літаки F-16, але вони досі не надійшли.

Вчора я зустрівся з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України.



І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024

Винищувачі F-16 для України

У серпні 2023 року Нідерланди й Данія пообіцяли спільно передати Україні 61 американський винищувач F-16. Цьому передував дозвіл на передачу від США.

Крім того, намір поставити F-16 підтвердила Норвегія. Бельгія теж передаватиме Україні F-16, але з 2025 року.

У грудні 2023 року Нідерланди заявили про рішення розпочати підготовку до передачі Україні перших 18 літаків, а згодом збільшили цю кількість до 24. Загалом країна пообіцяла Києву 42 винищувачі.

Орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали першу половину 2024 року.

18 квітня прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що перший багатоцільовий винищувач F-16 з підготовленими українськими пілотами прибуде в Україну до літа 2024 року.

6 травня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що країна планує почати відправлення винищувачів F-16 в Україну восени 2024 року. Водночас посол Данії в Києві Оле Егберг Міккельсен заявив, що літаки прибудуть цього літа.