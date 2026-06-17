Зеленский добивается от G7 лицензий на производство ракет-перехватчиков

Глава государства Владимир Зеленский сейчас делает все возможное, чтобы "Группа семи" согласилась предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков. Лидеры G7 уже согласились подробно рассмотреть эту возможность.

Украина может получить лицензии на производство ракет-перехватчиков

Лидеры стран "Группы семи" пришли к выводу, что готовы увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков.

В целях поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия, — сказано в официальном заявлении G7. Поделиться

16 июня глава государства Владимир Зеленский в своих соцсетях сообщил, что будет договариваться с союзниками о предоставлении Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков.

Как оказалось, лидеры G7 согласились рассмотреть этот сценарий.

Мы готовы рассмотреть возможность предоставления Украине соответствующих лицензий, чтобы способствовать увеличению объемов военного производства в Украине. Поделиться

Более того, союзники Киева согласились оказать поддержку для укрепления энергетической устойчивости Украины перед следующей зимой.