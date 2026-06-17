Зеленский добивается от G7 лицензий на производство ракет-перехватчиков
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский добивается от G7 лицензий на производство ракет-перехватчиков

Зеленский
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Источник:  online.ua

Глава государства Владимир Зеленский сейчас делает все возможное, чтобы "Группа семи" согласилась предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков. Лидеры G7 уже согласились подробно рассмотреть эту возможность.

Главные тезисы

  • Украинский лидер уже много раз обращался к США с просьбой предоставить лицензии на производство систем ПВО Patriot.
  • В последние месяцы Украина испытывает острый дефицит ракет для отражения российских атак.

Украина может получить лицензии на производство ракет-перехватчиков

Лидеры стран "Группы семи" пришли к выводу, что готовы увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков.

В целях поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия, — сказано в официальном заявлении G7.

16 июня глава государства Владимир Зеленский в своих соцсетях сообщил, что будет договариваться с союзниками о предоставлении Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков.

Как оказалось, лидеры G7 согласились рассмотреть этот сценарий.

Мы готовы рассмотреть возможность предоставления Украине соответствующих лицензий, чтобы способствовать увеличению объемов военного производства в Украине.

Более того, союзники Киева согласились оказать поддержку для укрепления энергетической устойчивости Украины перед следующей зимой.

Лидеры G7 официально подтвердили, что настроены усилить давление на российскую военную экономику путем расширения санкций против нефтяного и газового секторов РФ.

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