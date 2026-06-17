Зеленський добивається від G7 ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів

Глава держави Володимир Зеленський наразі робить все можливе, щоб “Група семи” погодилася надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів. Лідери G7 уже погодилися детально розглянути цю можливість.
Головні тези:
- Український лідер вже багато разів звертався до США з проханням надати ліцензії на виробництво систем ППО Patriot.
- Протягом останніх місяців Україна відчуває гострий дефіцит ракет для відбиття російських атак.
Україна може отримати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів
Лідери країн "Групи семи" дійшли висновку, що готові збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів.
16 червня глава держави Володимир Зеленський у своїх соцмережах повідомив, що буде домовлятися зі союзниками про надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів.
Як виявилося, лідери G7 погодилися розглянути такий сценарій.
Ба більше, союзники Києва згодилися надати підтримку для зміцнення енергетичної стійкості України перед наступною зимою.
Лідери G7 офіційно підтвердили, що налаштовані посилити тиск на російську воєнну економіку шляхом розширення санкцій проти нафтового та газового секторів РФ.
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