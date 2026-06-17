Зеленський добивається від G7 ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів

Глава держави Володимир Зеленський наразі робить все можливе, щоб “Група семи” погодилася надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів. Лідери G7 уже погодилися детально розглянути цю можливість.

Україна може отримати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів

Лідери країн "Групи семи" дійшли висновку, що готові збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів.

З метою підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми домовилися збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також засобів дальнього радіуса дії, — йдеться в офіційній заяві G7. Поширити

16 червня глава держави Володимир Зеленський у своїх соцмережах повідомив, що буде домовлятися зі союзниками про надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів.

Як виявилося, лідери G7 погодилися розглянути такий сценарій.

Ми також готові розглянути можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Поширити

Ба більше, союзники Києва згодилися надати підтримку для зміцнення енергетичної стійкості України перед наступною зимою.