Украинский президент Владимир Зеленский и эксочельщик США Дональд Трамп запланировали первый телефонный разговор после того, как Трамп покинул Белый дом.

Трамп и Зеленский проведут первый телефонный разговор с начала полномасштабного вторжения РФ

19 июля запланирован телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп и Зеленский проведут первый телефонный разговор с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Телефонный разговор состоится на фоне обеспокоенности ЕС по поводу политики Дональда Трампа в вопросах войны России против Украины и возможной победы кандидата на выборах в США.

Один из источников предупредил, что графики часто меняются. В течение некоторого периода шли дискуссии относительно соответствующего времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и президентом Украины.

Зеленский и Трамп

Следует добавить, что Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать войну России против Украины за один день. Однако способ урегулирования политиком военной агрессии РФ в Украине пока неизвестен.

Страны ЕС обеспокоены кандидатом Трампа в вице-президенты США

Беспокойство европейских политиков по поводу вероятной победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США еще больше усилилось после объявления им сенатора Огайо Джей Ди Венса вероятным кандидатом в вице-президенты.

Это катастрофа для Украины, — заявил журналистам издание один из европейских чиновников. Поделиться

Еще в 2022 году после начала развязанной Россией преступной войны против Украины в интервью Стиву Беннону Вэнс четко заявил, что его отнюдь не волнует дальнейшая судьба Украины.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года Джей Ди Вэнс заявил, что США необходимо пересмотреть свою поддержку Украины и пропустил встречу с делегацией Украины и другими сенаторами.

С этого времени 39-летний сенатор еще больше усилил собственную риторику, критикуя зависимость Европы от США по военным расходам.