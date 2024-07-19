Зеленський і Трамп проведуть телефонні переговори — відома причина

Український президент Володимир Зеленський та ексочільник США Дональд Трамп запланували першу телефонну розмову після того, як Трамп залишив Білий дім.
Головні тези:
- Телефонна розмова між Зеленським і Трампом відбудеться вперше після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- ЄС висловлює стурбованість щодо політики Трампа в питаннях війни Росії проти України та його можливої перемоги на виборах у США.
- Сенатор Огайо Джей Ді Венс висловив критику щодо військової підтримки США України.
Трамп та Зеленський проведуть першу телефонну розмову з початку повномасштабного вторгнення РФ
19 липня запланована телефонна розмова кандидата у президенти США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Зазначимо, що Трамп та Зеленський проведуть першу телефонну розмову з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Телефонна розмова відбудеться на тлі стурбованості ЄС щодо політики Дональда Трампа в питаннях війни Росії проти України, та можливої перемоги кандидата на виборах у США.
Одне з джерел попередило, що графіки часто змінюються. Протягом деякого періоду точилися дискусії щодо відповідного часу для телефонної розмови між кандидатом від Республіканської партії та президентом України.
Варто додати, що Трамп неодноразово заявляв, що може врегулювати війну Росії проти України за один день. Проте спосіб врегулювання політиком військової агресії РФ в Україні поки невідомий.
Країни ЄС занепокоєні кандидатом Трампа у віцепрезиденти США
Занепокоєння європейських політиків з приводу ймовірної перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США ще більше посилилось після оголошення ним сенатора Огайо Джей Ді Венса ймовірним кандидатом у віцепрезиденти.
Ще у 2022 році після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України в інтерв’ю Стіву Беннону Венс чітко заявив, що його аж ніяк не хвилює подальша доля України.
Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2024 року Джей Ді Венс заявив, що США необхідно переглянути свою підтримку України, і пропустив зустріч з делегацією України та іншими сенаторами.
Від тоді 39-річний сенатор ще більше посилив власну риторику, критикуючи залежність Європи від США щодо військових витрат.
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