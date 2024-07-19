Зеленський і Трамп проведуть телефонні переговори — відома причина

Український президент Володимир Зеленський та ексочільник США Дональд Трамп запланували першу телефонну розмову після того, як Трамп залишив Білий дім.

Трамп та Зеленський проведуть першу телефонну розмову з початку повномасштабного вторгнення РФ

19 липня запланована телефонна розмова кандидата у президенти США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, що Трамп та Зеленський проведуть першу телефонну розмову з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Телефонна розмова відбудеться на тлі стурбованості ЄС щодо політики Дональда Трампа в питаннях війни Росії проти України, та можливої перемоги кандидата на виборах у США.

Одне з джерел попередило, що графіки часто змінюються. Протягом деякого періоду точилися дискусії щодо відповідного часу для телефонної розмови між кандидатом від Республіканської партії та президентом України.

Зеленський і Трамп

Варто додати, що Трамп неодноразово заявляв, що може врегулювати війну Росії проти України за один день. Проте спосіб врегулювання політиком військової агресії РФ в Україні поки невідомий.

Країни ЄС занепокоєні кандидатом Трампа у віцепрезиденти США

Занепокоєння європейських політиків з приводу ймовірної перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США ще більше посилилось після оголошення ним сенатора Огайо Джей Ді Венса ймовірним кандидатом у віцепрезиденти.

Це катастрофа для України, — заявив журналістам видання один з європейських високопосадовців. Поширити

Ще у 2022 році після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України в інтерв’ю Стіву Беннону Венс чітко заявив, що його аж ніяк не хвилює подальша доля України.

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2024 року Джей Ді Венс заявив, що США необхідно переглянути свою підтримку України, і пропустив зустріч з делегацією України та іншими сенаторами.

Від тоді 39-річний сенатор ще більше посилив власну риторику, критикуючи залежність Європи від США щодо військових витрат.