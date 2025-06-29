Зеленский ликвидировал 5 органов при Офисе Президента

Украинский лидер решил ликвидировать сразу 5 консультативных органов:

Национальный совет реформ (его еще в 2014 году создал Петр Порошенко для координации общей политики по реформам);

Исполнительный комитет реформ (Во времена Зеленского главой исполнительного комитета реформ был Михеил Саакашвили);

Национальный инвестиционный совет (Образованный Порошенко в 2014 году с целью стимулирования инвестиций в Украину);

Совет по содействию развитию малого предпринимательства (созданный Зеленским в 2020 году как орган, который должен наладить связь между властью и малым предпринимательством);