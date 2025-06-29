Зеленский ликвидировал 5 органов при Офисе Президента
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский ликвидировал 5 органов при Офисе Президента

Офис Президента Украины
Что известно о новых решениях Зеленского
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Глава государства Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации пяти совещательных органов при Офисе Президента Украины. Кроме того, президент приказал создать новый Совет по поддержке предпринимательства.

Главные тезисы

  • Был ликвидирован Национальный инвестиционный совет, Совет по содействию развитию малого предпринимательства и Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.
  • Зеленский также объяснил, зачем создал новый Совет по поддержке предпринимательства.

Что известно о новых решениях Зеленского

Украинский лидер решил ликвидировать сразу 5 консультативных органов:

  1. Национальный совет реформ (его еще в 2014 году создал Петр Порошенко для координации общей политики по реформам);

  2. Исполнительный комитет реформ (Во времена Зеленского главой исполнительного комитета реформ был Михеил Саакашвили);

  3. Национальный инвестиционный совет (Образованный Порошенко в 2014 году с целью стимулирования инвестиций в Украину);

  4. Совет по содействию развитию малого предпринимательства (созданный Зеленским в 2020 году как орган, который должен наладить связь между властью и малым предпринимательством);

  5. Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения (орган создан Зеленским после скандала с задержанием Игоря Мазепы в январе 2024 года. Целью Совета было налаживание взаимоотношений между властью и бизнесом).

Кроме того, глава государства создал новый Совет по поддержке предпринимательства.

С целью обеспечения гарантий конституционного права на предпринимательскую деятельность и активизации работы по качественному развитию и реализации инвестиционного потенциала Украины,… постановляю создать Совет по поддержке предпринимательства как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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