Зеленский ликвидировал 5 органов при Офисе Президента

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации пяти совещательных органов при Офисе Президента Украины. Кроме того, президент приказал создать новый Совет по поддержке предпринимательства.
Главные тезисы
- Был ликвидирован Национальный инвестиционный совет, Совет по содействию развитию малого предпринимательства и Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.
- Зеленский также объяснил, зачем создал новый Совет по поддержке предпринимательства.
Что известно о новых решениях Зеленского
Украинский лидер решил ликвидировать сразу 5 консультативных органов:
Национальный совет реформ (его еще в 2014 году создал Петр Порошенко для координации общей политики по реформам);
Исполнительный комитет реформ (Во времена Зеленского главой исполнительного комитета реформ был Михеил Саакашвили);
Национальный инвестиционный совет (Образованный Порошенко в 2014 году с целью стимулирования инвестиций в Украину);
Совет по содействию развитию малого предпринимательства (созданный Зеленским в 2020 году как орган, который должен наладить связь между властью и малым предпринимательством);
Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения (орган создан Зеленским после скандала с задержанием Игоря Мазепы в январе 2024 года. Целью Совета было налаживание взаимоотношений между властью и бизнесом).
Кроме того, глава государства создал новый Совет по поддержке предпринимательства.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-