Зеленський ліквідував 5 органів при Офісі Президента
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зеленський ліквідував 5 органів при Офісі Президента

Офіс Президента України
Що відомо про нові рішення Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію 5 дорадчих органів при Офісі Президента України. Окрім того, президент наказав створити нову Раду з підтримки підприємництва.

Головні тези:

  • Було ліквідовано Національну інвестиційну раду, Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва та Раду з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.
  • Зеленський також пояснив, навіщо створив нову Раду з підтримки підприємництва.

Що відомо про нові рішення Зеленського

Український лідер вирішив ліквідувати одразу 5 консультативних органів:

  1. Національну раду реформ (її ще у 2014 році створив Петро Порошенко для координації спільної політики щодо реформ);

  2. Виконавчий комітет реформ (За часів Зеленського головою виконавчого комітету реформ був Міхеіл Саакашвілі);

  3. Національну інвестиційну раду (Утворена Порошенком у 2014 році з метою стимулювання інвестицій в Україну);

  4. Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва (створена Зеленським у 2020 році як орган, що мав налагодити звʼязок між владою та малим підприємництвом);

  5. Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану (орган створений Зеленським після скандалу із затриманням Ігоря Мазепи у січні 2024 року. Метою Ради було налагодження взаємин між владою та бізнесом).

Окрім того, глава держави створив нову Раду з підтримки підприємництва.

З метою забезпечення гарантій конституційного права на підприємницьку діяльність та активізації роботи щодо якісного розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу України,… постановляю утворити Раду з питань підтримки підприємництва як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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