Зеленський ліквідував 5 органів при Офісі Президента

Український лідер вирішив ліквідувати одразу 5 консультативних органів:

Національну раду реформ (її ще у 2014 році створив Петро Порошенко для координації спільної політики щодо реформ);

Виконавчий комітет реформ (За часів Зеленського головою виконавчого комітету реформ був Міхеіл Саакашвілі);

Національну інвестиційну раду (Утворена Порошенком у 2014 році з метою стимулювання інвестицій в Україну);

Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва (створена Зеленським у 2020 році як орган, що мав налагодити звʼязок між владою та малим підприємництвом);