Зеленський ліквідував 5 органів при Офісі Президента

Глава держави Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію 5 дорадчих органів при Офісі Президента України. Окрім того, президент наказав створити нову Раду з підтримки підприємництва.
Головні тези:
- Було ліквідовано Національну інвестиційну раду, Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва та Раду з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.
- Зеленський також пояснив, навіщо створив нову Раду з підтримки підприємництва.
Що відомо про нові рішення Зеленського
Український лідер вирішив ліквідувати одразу 5 консультативних органів:
Національну раду реформ (її ще у 2014 році створив Петро Порошенко для координації спільної політики щодо реформ);
Виконавчий комітет реформ (За часів Зеленського головою виконавчого комітету реформ був Міхеіл Саакашвілі);
Національну інвестиційну раду (Утворена Порошенком у 2014 році з метою стимулювання інвестицій в Україну);
Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва (створена Зеленським у 2020 році як орган, що мав налагодити звʼязок між владою та малим підприємництвом);
Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану (орган створений Зеленським після скандалу із затриманням Ігоря Мазепи у січні 2024 року. Метою Ради було налагодження взаємин між владою та бізнесом).
Окрім того, глава держави створив нову Раду з підтримки підприємництва.
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