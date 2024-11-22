Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 34 человек, обвиненных в совершении государственной измены и действующих в интересах государства-агрессорки России.

Что известно о лишении государственных наград предателей Украины

Отмечается, что в список попали 34 человека, среди которых экс-чиновники, нардепы, руководители СБУ и Генпрокуратуры, артисты, а также российские политические, религиозные и культурные деятели.

Они бессрочно были лишены государственных наград.

Против 10 человек, согласно решению СНБО, введен максимальный перечень санкций, предусматривающий не только лишение государственных наград, а также блокирование активов, аннулирование лицензий и разрешений и полное прекращение торговых операций.

Кто впервые попал в список

Александр Ефремов, бывший первый заместитель лидера Партии регионов, лишен орденов За заслуги I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени.

Ренат Кузьмин, эксзамгенпрокурора Украины, лишен орденов "За заслуги" II-III степеней и звания "Заслуженный юрист Украины".

Виктор Медведчук, бывший народный депутат, потерял ордена "За заслуги" I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звание "Заслуженный юрист Украины".

Дмитрий Табачник, эксминистр образования и науки, лишен орденов князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звания "Заслуженный деятель науки и техники".

Николай Азаров, бывший премьер-министр, потерял ордена "За заслуги" I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звание "Заслуженный экономист Украины".

Виктор Пшонка, эксгенпрокурор, лишён ордена "За заслуги" III степени.

Андрей Деркач, бывший народный депутат, потерял орден "За заслуги" III степени.

Патриарх Кирилл, предстоятель Русской православной церкви, лишён ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

Артисты также потеряли почетные звания: