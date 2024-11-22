Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо позбавлення державних нагород 34 осіб, звинувачених у скоєнні державної зради та тих, хто діє в інтересах держави-агресорки Росії.

Що відомо про позбавлення державних нагород зрадників України

Зазначається, що до списку потрапили 34 особи, серед яких експосадовці, нардепи, керівники СБУ та Генпрокуратури, артисти, а також російські політичні, релігійні та культурні діячі.

Вони усі безстроково були позбавлені державних нагород.

Проти 10 осіб, відповідно до рішення РНБО, введено максимальний перелік санкцій, який передбачає не лише позбавлення державних нагород, а також блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів і повне припинення торгових операцій.

Хто вперше потрапив до списку

Олександр Єфремов, колишній перший заступник лідера "Партії регіонів", позбавлений орденів "За заслуги" I-III ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Ренат Кузьмін, ексзаступник генпрокурора України, позбавлений орденів "За заслуги" II-III ступенів і звання "Заслужений юрист України".

Віктор Медведчук, колишній народний депутат, втратив ордени "За заслуги" I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня та звання "Заслужений юрист України".

Дмитро Табачник, ексміністр освіти і науки, позбавлений орденів князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів і звання "Заслужений діяч науки і техніки".

Микола Азаров, колишній прем’єр-міністр, втратив ордени "За заслуги" I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня і звання "Заслужений економіст України".

Віктор Пшонка, ексгенпрокурор, позбавлений ордена "За заслуги" III ступеня.

Андрій Деркач, колишній народний депутат, втратив орден "За заслуги" III ступеня.

Патріарх Кирило, предстоятель Російської православної церкви, позбавлений ордена князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Артисти також втратили почесні звання: