Зеленский назначил Кривоножка командующим Воздушными силами ВСУ

3 августа глава государства Владимир Зеленский официально объявил, что назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.
Главные тезисы
- Анатолий Кривоножко отличился во время российского вторжения в Украину в 2022 году.
- Благодаря его умелому командованию в пределах зоны ответственности уничтожено более 1160 воздушных целей.
Кривоножко стал командующим Воздушными силами ВСУ
3 августа Украина отмечает День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Именно в этот день глава государства Владимир Зеленский объявил о своем важном решении:
Анатолий Николаевич Кривоножко — украинский военачальник, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, отличившийся во время российского вторжения в Украину в 2022 году.
С 2006 по 2008 год проходил службу в должности командира 114 бригады тактической авиации.
С 2015 — командующий воздушным командованием «Центр» Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
Глава государства Владимир Зеленский лично вручил орден «Золотая Звезда» генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко, которому присвоено высшее звание — Героя Украины.
Благодаря его умелому командованию в пределах зоны ответственности уничтожены более 1160 воздушных целей, более 100 наземных целей и одна надводная цель.
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