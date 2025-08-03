Зеленский назначил Кривоножка командующим Воздушными силами ВСУ

Кривоножко стал командующим Воздушными силами ВСУ

3 августа Украина отмечает День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Именно в этот день глава государства Владимир Зеленский объявил о своем важном решении:

Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. И самое главное, чтобы и дальше украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: Вооруженные Силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, желающие Украине силы и победы. Владимир Зеленский Президент Украины

Анатолий Николаевич Кривоножко — украинский военачальник, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, отличившийся во время российского вторжения в Украину в 2022 году.

С 2006 по 2008 год проходил службу в должности командира 114 бригады тактической авиации.

С 2015 — командующий воздушным командованием «Центр» Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Глава государства Владимир Зеленский лично вручил орден «Золотая Звезда» генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко, которому присвоено высшее звание — Героя Украины.

Благодаря его умелому командованию в пределах зоны ответственности уничтожены более 1160 воздушных целей, более 100 наземных целей и одна надводная цель.