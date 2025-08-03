Зеленский назначил Кривоножка командующим Воздушными силами ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назначил Кривоножка командующим Воздушными силами ВСУ

Владимир Зеленский
Кривоножко стал командующим Воздушными силами ВСУ
Читати українською

3 августа глава государства Владимир Зеленский официально объявил, что назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

Главные тезисы

  • Анатолий Кривоножко отличился во время российского вторжения в Украину в 2022 году.
  • Благодаря его умелому командованию в пределах зоны ответственности уничтожено более 1160 воздушных целей.

Кривоножко стал командующим Воздушными силами ВСУ

3 августа Украина отмечает День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Именно в этот день глава государства Владимир Зеленский объявил о своем важном решении:

Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. И самое главное, чтобы и дальше украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: Вооруженные Силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, желающие Украине силы и победы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Анатолий Николаевич Кривоножко — украинский военачальник, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, отличившийся во время российского вторжения в Украину в 2022 году.

С 2006 по 2008 год проходил службу в должности командира 114 бригады тактической авиации.

С 2015 — командующий воздушным командованием «Центр» Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Глава государства Владимир Зеленский лично вручил орден «Золотая Звезда» генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко, которому присвоено высшее звание — Героя Украины.

Благодаря его умелому командованию в пределах зоны ответственности уничтожены более 1160 воздушных целей, более 100 наземных целей и одна надводная цель.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Неприятно это говорить". Буданов раскрыл правду о системе власти Путина
Буданов оценил ситуацию в России
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп смог обыграть Путина всего лишь одним театральным трюком
Трамп не испугался угроз Кремля
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными с Россией
Владимир Зеленский
Обмен пленными будет продолжаться

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?