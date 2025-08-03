Зеленський призначив Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський призначив Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

Володимир Зеленський
Кривоножко став командувачем Повітряних сил ЗСУ

3 серпня глава держави Володимир Зеленський офіційно оголосив, що призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.

Головні тези:

  • Анатолій Кривоножко відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
  • Завдяки його вмілому командуванню в межах зони відповідальності знищено понад 1160 повітряних цілей.

Кривоножко став командувачем Повітряних сил ЗСУ

3 серпня Україна відзначає День Повітряних сил Збройних Сил України.

Саме у цей день глава держави Володимир Зеленський оголосив про своє важливе рішення:

Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Анатолій Миколайович Кривоножко — український воєначальник, генерал-лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

З 2006 по 2008 рік проходив службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації.

З 2015 — командувач повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних Сил України.

Глава держави Володимир Зеленський особисто вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку, якому присвоєно найвище звання — Героя України.

Завдяки його вмілому командуванню в межах зони відповідальності знищено понад 1160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.

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