Зеленський призначив Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

3 серпня глава держави Володимир Зеленський офіційно оголосив, що призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.
Головні тези:
- Анатолій Кривоножко відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
- Завдяки його вмілому командуванню в межах зони відповідальності знищено понад 1160 повітряних цілей.
Кривоножко став командувачем Повітряних сил ЗСУ
3 серпня Україна відзначає День Повітряних сил Збройних Сил України.
Саме у цей день глава держави Володимир Зеленський оголосив про своє важливе рішення:
Анатолій Миколайович Кривоножко — український воєначальник, генерал-лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
З 2006 по 2008 рік проходив службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації.
З 2015 — командувач повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних Сил України.
Глава держави Володимир Зеленський особисто вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку, якому присвоєно найвище звання — Героя України.
Завдяки його вмілому командуванню в межах зони відповідальності знищено понад 1160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-