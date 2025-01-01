Зеленский назвал одно из крупнейших поражений России

По состоянию на 1 января 2025 года транзит российского газа через территорию Украины в Европу спустился в 0. Именно это стало одним из крупнейших поражений Москвы.

Прекращение транзита газа через Украину стало одним из крупнейших поражений России — Зеленский

Когда Путину подарили власти в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составила 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа — 0. Это одно из крупнейших поражений Москвы. Поделиться

Зеленский объяснил, что превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров — это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и наиболее доступного географически рынка.

Президент отметил, что большинство стран Европы успешно адаптировались к изменениям, связанным с энергетической трансформацией.

Он подчеркнул, что общей задачей сейчас является поддержка Молдавии в этом процессе. В то же время, по его словам, важно противостоять давлению некоторых европейских политиков, которые вместо прозрачной энергетической политики продолжают выбирать сотрудничество с мафиозными схемами Москвы.

Очень надеемся и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными. Владимир Зеленский Президент Украины

В конце заявления Зеленский подытожил, что чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России.

Прекращение транзита российского газа через Украину

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу, завершив контракт с "Газпромом".

Напомним, что Украина перекрыла газовый вентиль 1 января в 07:00, лишив Москву примерно 5-7 млрд долларов доходов в год. Это произошло сразу с завершением пятилетнего контракта "Нефтегаза" с "Газпромом".

Европейский Союз заранее подготовился к этому сценарию, развивая альтернативные маршруты поставок и инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа, что обеспечило стабильность энергоснабжения в регионе.