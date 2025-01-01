Зеленський назвав одну з найбільших поразок Росії

Станом на 1 cічня 2025 року транзит російського газу через територію України в Європу спустився до 0. Саме це стало однією з найбільших поразок Москви.

Припинення транзиту газу через Україну стало однією з найбільших поразок Росії — Зеленський

Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічне прокачування газу через територію України в Європу становило 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу — 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Поширити

Зеленський пояснив, що перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів — це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку.

Президент зазначив, що більшість країн Європи успішно адаптувалися до змін, пов'язаних з енергетичною трансформацією.

Він підкреслив, що спільним завданням зараз є підтримка Молдови в цьому процесі. Водночас за його словами, важливо протистояти тиску деяких європейських політиків, які, замість прозорої енергетичної політики, продовжують обирати співпрацю з мафіозними схемами Москви.

Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними. Володимир Зеленський Президент України

Наприкінці заяви Зеленський підсумував, що чим більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії.

Припинення транзиту російського газу через Україну

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу до Європи, завершивши дію контракту з "Газпромом".

Зауважимо, що Україна перекрила газовий вентиль 1 січня о 07:00, позбавивши Москву приблизно 5-7 млрд доларів доходів на рік. Це відбулось відразу з завершенням п'ятирічного контракту "Нафтогазу" з "Газпромом".

Європейський Союз заздалегідь підготувався до цього сценарію, розвиваючи альтернативні маршрути постачання та інфраструктуру для імпорту зрідженого природного газу, що забезпечило стабільність енергопостачання в регіоні.