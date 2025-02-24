Зеленский назвал пять шагов для достижения справедливого мира в 2025 году

Нынешний год должен стать годом начала реального надежного мира. Президент Владимир Зеленский назвал пять шагов, которые могут приблизить его.
Главные тезисы
- Участие Украины и Европы в переговорах с Россией считается важным шагом к мирному разрешению конфликта.
- Освобождение пленных и обеспечение гарантий безопасности являются необходимыми шагами к установлению справедливого мира в Украине.
- Членство в НАТО рассматривается как гарантия безопасности и предотвращения конфликтов на территории Европы.
Надо сделать 5 шагов для достижения справедливого мира в Украине - Зеленский
Об этом глава государства заявил во вступительном слове, открывая саммит «Поддерживай Украину».
Он сообщил, что передал спецпредставителю США по Украине и России Киту Келлогу документ с перечнем всех нарушений Россией прекращений огня с конкретными датами.
Поэтому мир может являться следствием взвешенной дипломатии и абсолютно четких гарантий безопасности.
Зеленский назвал пять шагов, способных приблизить реальный мир.
Украина и Европа должны находиться за столом переговоров.
Во-вторых, по мнению главы государства, завершение войны должно начинаться с восстанавливающих доверие шагов — это может быть освобождение пленных.
Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант.
Третьим является, по его словам, членство в НАТО.
Если, по словам Зеленского, членство в НАТО для Украины и дальше останется закрытым, «у нас не будет другого выбора, чем строить НАТО в Украине».
То есть обеспечивать такое финансирование, такие контингенты, такое оборонное производство, которое будет означать гарантированный мир. Сможем ли мы сделать это сами? Нет.
Четвертым шагом в установлении справедливого мира является обязательство конкретных стран предоставить Украине гарантии безопасности.
Он отметил, что Украина создает основу нового европейского воздушного щита.
Пожалуйста, каждое обязательство по ПВО, оно критически важно. И на основе этого первоначального фундамента мы должны создать достаточно действенную для безопасности систему гарантий для справедливого длительного мира для Украины и всей Европы.
Пятым элементом он назвал необходимость быть единственными.
24 февраля с участием Владимира Зеленского проходит саммит «Поддерживай Украину». В нем принимают участие лидеры Латвии, Литвы, Эстонии, Испании, Канады, Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции, генеральный секретарь ОБСЕ, министр по европейским делам Французской Республики, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Антони.
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