Зеленский назвал пять шагов для достижения справедливого мира в 2025 году

Нынешний год должен стать годом начала реального надежного мира. Президент Владимир Зеленский назвал пять шагов, которые могут приблизить его.

Надо сделать 5 шагов для достижения справедливого мира в Украине - Зеленский

Об этом глава государства заявил во вступительном слове, открывая саммит «Поддерживай Украину».

Нынешний год должен стать годом начала реального надежного мира. Путин не подарит нам этот мир, не отдаст его в обмен на что-либо. Мы должны обрести мир силой, мудростью и единством нашего с вами сотрудничества. О мире невозможно просто объявить за час, невозможно объявить за один день сегодня, завтра, послезавтра, к сожалению, такая реальность. Владимир Зеленский Президент Украины

Он сообщил, что передал спецпредставителю США по Украине и России Киту Келлогу документ с перечнем всех нарушений Россией прекращений огня с конкретными датами.

Поэтому мир может являться следствием взвешенной дипломатии и абсолютно четких гарантий безопасности.

Зеленский назвал пять шагов, способных приблизить реальный мир.

Украина и Европа должны находиться за столом переговоров.

Война продолжается против Украины, поэтому Украина должна быть за столом переговоров с Европой. Ведь стратегической целью России является именно Европа, европейский образ жизни, а значит, безопасность и судьба Европы не может определяться без Европы. Поделиться

Во-вторых, по мнению главы государства, завершение войны должно начинаться с восстанавливающих доверие шагов — это может быть освобождение пленных.

Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант.

Третьим является, по его словам, членство в НАТО.

Украина и многие в мире утверждают, что НАТО сейчас наиболее простой, дешевый, надежный способ гарантировать спокойствие и мир в Европе. И действительно так. Это уже готовая и эффективная система гарантий безопасности, которая работает десятилетиями и не допустила разжигания войны даже там, где есть граница с Россией... Мы должны честно говорить: Украина заслуживает не только членства в ЕС, но и гарантий безопасности, которые дает НАТО. Поделиться

Если, по словам Зеленского, членство в НАТО для Украины и дальше останется закрытым, «у нас не будет другого выбора, чем строить НАТО в Украине».

То есть обеспечивать такое финансирование, такие контингенты, такое оборонное производство, которое будет означать гарантированный мир. Сможем ли мы сделать это сами? Нет.

Четвертым шагом в установлении справедливого мира является обязательство конкретных стран предоставить Украине гарантии безопасности.

У нас уже 28 сделок безопасности с партнерами и почти со всеми, кто принимает участие в сегодняшней встрече. И это очень четкие обязательства, которые усиливают Украину. Это оборонные, финансовые, политические вещи, которые работают, прежде всего, на нерасширение этой войны. Нам нужно увеличивать то, о чем мы договорились с вами на двусторонней основе — больше оборонного производства, больше финансовой устойчивости, больше технологических вещей и непосредственно защищает жизнь людей — развивать украинскую противовоздушную оборону. Поделиться

Он отметил, что Украина создает основу нового европейского воздушного щита.

Пожалуйста, каждое обязательство по ПВО, оно критически важно. И на основе этого первоначального фундамента мы должны создать достаточно действенную для безопасности систему гарантий для справедливого длительного мира для Украины и всей Европы.

Пятым элементом он назвал необходимость быть единственными.

Сейчас стоит делать больше, чем вчера, поддерживать друг друга больше, чем когда-либо, чтобы в этом году можно было сказать: мы сделали все, что могли и должны были сделать, и вот мир есть. Поделиться

24 февраля с участием Владимира Зеленского проходит саммит «Поддерживай Украину». В нем принимают участие лидеры Латвии, Литвы, Эстонии, Испании, Канады, Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции, генеральный секретарь ОБСЕ, министр по европейским делам Французской Республики, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Антони.