Зеленський назвав 5 кроків для досягнення справедливого миру у 2025 році

Нинішній рік має стати роком початку реального надійного миру. Президент Володимир Зеленський назвав п’ять кроків, які можуть його наблизити.
Головні тези:
- Зеленський наголосив на необхідності 5 кроків для досягнення миру у 2025 році.
- Головними пунктами є участь України та Європи у переговорах, визволення полонених та членство в НАТО.
- Президент також закликав до зобов'язань надання гарантій безпеки Україні від конкретних країн.
Треба зробити 5 кроків для досягнення справедливого миру в Україні — Зеленський
Про це глава держави заявив у вступному слові, відкриваючи саміт «Підтримуй Україну».
Він поінформував, що передав спецпредставнику США по Україні та Росії Кіту Келлогу документ із переліком усіх порушень Росією припинень вогню з конкретними датами.
Тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки.
Зеленський назвав п’ять кроків, які можуть наблизити реальний мир.
Україна та Європа мають бути за столом переговорів.
По-друге, на думку глави держави, завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру — це може бути звільнення полонених.
Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант.
Третім є, за його словами, членство у НАТО.
Якщо, за словами Зеленського, членство в НАТО для України і надалі залишиться закритим, «у нас не буде іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні».
Тобто забезпечувати таке фінансування, такі контингенти, таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні.
Четвертим кроком до встановлення справедливого миру є зобов’язання конкретних країн надати Україні гарантії безпеки.
Він наголосив, що Україна створює основу нового європейського повітряного щита.
Будь ласка, кожне зобов'язання щодо ППО, воно критично важливе. І на основі цього початкового фундаменту ми разом маємо створити досить дієву для безпеки систему гарантій для справедливого тривалого миру для України та всієї Європи.
П’ятим елементом він назвав необхідність бути єдиними.
24 лютого за участі Володимира Зеленського проходить саміт «Підтримуй Україну». У ньому беруть участь лідери Латвії, Литви, Естонії, Іспанії, Канади, Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції, генеральний секретар ОБСЕ, міністр із європейських справ Французької Республіки, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-