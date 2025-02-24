Зеленський назвав 5 кроків для досягнення справедливого миру у 2025 році
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав 5 кроків для досягнення справедливого миру у 2025 році

Володимир Зеленський
Зеленський

Нинішній рік має стати роком початку реального надійного миру. Президент Володимир Зеленський назвав п’ять кроків, які можуть його наблизити. 

Головні тези:

  • Зеленський наголосив на необхідності 5 кроків для досягнення миру у 2025 році.
  • Головними пунктами є участь України та Європи у переговорах, визволення полонених та членство в НАТО.
  • Президент також закликав до зобов'язань надання гарантій безпеки Україні від конкретних країн.

Треба зробити 5 кроків для досягнення справедливого миру в Україні — Зеленський

Про це глава держави заявив у вступному слові, відкриваючи саміт «Підтримуй Україну».

Цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашої з вами співпраці. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра, на жаль, така реальність.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він поінформував, що передав спецпредставнику США по Україні та Росії Кіту Келлогу документ із переліком усіх порушень Росією припинень вогню з конкретними датами.

Тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки.

Зеленський назвав п’ять кроків, які можуть наблизити реальний мир.

  • Україна та Європа мають бути за столом переговорів.

Війна триває проти України, тому Україна має бути за столом перемовин разом з Європою. Адже стратегічною мішенню Росії є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже безпека та доля Європи не може визначатися без Європи.

  • По-друге, на думку глави держави, завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру — це може бути звільнення полонених.

Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант.

  • Третім є, за його словами, членство у НАТО.

Україна і багато хто у світі стверджують, що НАТО зараз є найбільш простим, дешевим, надійним способом гарантувати спокій та мир в Європі. І це дійсно так. Це вже готова і ефективна система гарантій безпеки, яка працює десятиліттями та яка не допустила розпалення війни навіть там, де є кордон з Росією... Ми маємо чесно говорити: Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО.

Якщо, за словами Зеленського, членство в НАТО для України і надалі залишиться закритим, «у нас не буде іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні».

Тобто забезпечувати таке фінансування, такі контингенти, таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні.

  • Четвертим кроком до встановлення справедливого миру є зобов’язання конкретних країн надати Україні гарантії безпеки.

У нас уже 28 безпекових угод з партнерами і майже з усіма, хто бере участь у сьогоднішній зустрічі. І це дуже чіткі зобов'язання, які роблять сильнішою Україну. Це оборонні, фінансові, політичні речі, які працюють передусім на нерозширення цієї війни. Нам потрібно збільшувати те, про що ми домовилися з вами на двосторонній основі — більше оборонного виробництва, більше фінансової стійкості, більше технологічних речей і те, що безпосередньо захищає життя людей — розвивати українську протиповітряну оборону.

Він наголосив, що Україна створює основу нового європейського повітряного щита.

Будь ласка, кожне зобов'язання щодо ППО, воно критично важливе. І на основі цього початкового фундаменту ми разом маємо створити досить дієву для безпеки систему гарантій для справедливого тривалого миру для України та всієї Європи.

  • П’ятим елементом він назвав необхідність бути єдиними.

Зараз варто робити більше, ніж учора, підтримувати один одного більше, ніж будь-коли, щоб цього року можна було сказати: ми зробили все, що могли і мусили зробити, і ось мир є.

24 лютого за участі Володимира Зеленського проходить саміт «Підтримуй Україну». У ньому беруть участь лідери Латвії, Литви, Естонії, Іспанії, Канади, Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції, генеральний секретар ОБСЕ, міністр із європейських справ Французької Республіки, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Стармер представить Трампу план введення європейських миротворців в Україну
Стармер
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Як Україні вижити на тлі зруйнованого Трампом світового порядку — думка аналітика
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення миротворців в Україну. В ЄС заявили про новий "великий крок"
армія Франція

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?