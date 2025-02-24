Зеленський назвав 5 кроків для досягнення справедливого миру у 2025 році

Україна і багато хто у світі стверджують, що НАТО зараз є найбільш простим, дешевим, надійним способом гарантувати спокій та мир в Європі. І це дійсно так. Це вже готова і ефективна система гарантій безпеки, яка працює десятиліттями та яка не допустила розпалення війни навіть там, де є кордон з Росією... Ми маємо чесно говорити: Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО.