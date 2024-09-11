Зеленский обнародовал количество военных преступлений России на войне против Украины

Президент Владимир Зеленский на конференции «Объединенные ради справедливости» 11 сентября заявил, что россияне совершили в Украине 137 тыс военных преступлений. Именно поэтому следует и дальше бороться за справедливость, а на каждое преступление должен быть приговор.
Главные тезисы
- Оккупационные войска России совершили более 137 тыс военных преступлений в Украине.
- Президент Зеленский призвал к продолжению борьбы за справедливость и указал на значимость привлечения виновных к ответственности.
- Глава государства подчеркнул, что жизнь и достоинство людей должны быть защищены повсюду, и военные преступления не могут остаться безнаказанными.
- Зеленский указал на необходимость выполнения требований Римского устава.
Россияне совершили 137 тыс военных преступлений в Украине
Президент назвал количество зафиксированных военных преступлений, которые совершившили оккупационные войска в украинских городах и селах.
Президент сказал, что нет ни одной страны в мире, где бы ни слышали о действиях оккупантов на территории Украины. Он вспомнил о террористическом акте в Оленовке, зверствах россиян в Буче, Ягодном, Мариуполе.
Президент подчеркнул, что у справедливости нет границ. Жизнь и достоинство людей должны быть защищены повсюду.
Глава государства напомнил, что в мире принято много конвенций и деклараций. Вспомнил он и Римский устав, который ратифицировали более 50 стран мира.
Согласно Римскому уставу, все принявшие его страны должны выполнять требования Международного уголовного суда. В частности, об аресте лиц, которым выписали ордер.
По мнению президента, это ответственность не только Монголии, но и всего мира.
Военные преступления россиян в Украине
Офис Генерального прокурора зафиксировал 133 тыс военных преступлений оккупантов. Эта цифра была актуальна на конец июля.
За месяц количество военных преступлений россиян выросло на четыре тысячи.
В списке есть убийства, депортации детей, пытки и сексуальное насилие, убийства военнопленных.
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