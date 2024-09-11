Зеленский обнародовал количество военных преступлений России на войне против Украины

Президент Владимир Зеленский на конференции «Объединенные ради справедливости» 11 сентября заявил, что россияне совершили в Украине 137 тыс военных преступлений. Именно поэтому следует и дальше бороться за справедливость, а на каждое преступление должен быть приговор.

Россияне совершили 137 тыс военных преступлений в Украине

Президент назвал количество зафиксированных военных преступлений, которые совершившили оккупационные войска в украинских городах и селах.

По состоянию на сегодняшний день есть по меньшей мере 137 тыс причин, чтобы мы продолжали эту работу и чтобы мы довели ее до конца. 137 тыс —именно столько военных преступлений совершено Россией на данный момент — то, что известно. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент сказал, что нет ни одной страны в мире, где бы ни слышали о действиях оккупантов на территории Украины. Он вспомнил о террористическом акте в Оленовке, зверствах россиян в Буче, Ягодном, Мариуполе.

Наверное, не существует страны, где бы не слышали о том, что сделал оккупант на нашей земле и против наших людей. И должно быть так, чтобы в каждой стране знали, что за все это оккупант будет отвечать, — заявил Зеленский. Поделиться

Президент подчеркнул, что у справедливости нет границ. Жизнь и достоинство людей должны быть защищены повсюду.

Глава государства напомнил, что в мире принято много конвенций и деклараций. Вспомнил он и Римский устав, который ратифицировали более 50 стран мира.

Согласно Римскому уставу, все принявшие его страны должны выполнять требования Международного уголовного суда. В частности, об аресте лиц, которым выписали ордер.

Должен работать Римский устав. Но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина, — сказал Зеленский. Поделиться

По мнению президента, это ответственность не только Монголии, но и всего мира.

Военные преступления россиян в Украине

Офис Генерального прокурора зафиксировал 133 тыс военных преступлений оккупантов. Эта цифра была актуальна на конец июля.

За месяц количество военных преступлений россиян выросло на четыре тысячи.

В списке есть убийства, депортации детей, пытки и сексуальное насилие, убийства военнопленных.