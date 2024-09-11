Зеленський оприлюднив кількість воєнних злочинів Росії на війні проти України

Президент Володимир Зеленський на конференції «Об’єднані заради справедливості» 11 вересня заявив, що росіяни здійснили в Україні 137 тис воєнних злочинів. Саме тому варто й надалі боротись за справедливість, а на кожен злочин має бути вирок.

Росіяни здійснили 137 тис воєнних злочинів в Україні

Президент назвав кількість зафіксованих воєнних злочинів, які здійснили окупаційні війська в українських містах та селах.

Станом на сьогодні є щонайменше 137 тис причин, щоб ми продовжували цю роботу і щоб ми довели її до кінця. 137 тис ― саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на цей момент ― те, що відомо. Володимир Зеленський Президент України

Президент сказав, що немає жодної країни у світі, де б не чули про дії окупантів на території України. Він згадав про терористичний акт в Оленівці, звірства росіян у Бучі, Ягідному, Маріуполі.

Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме, ― заявив Зеленський. Поширити

Президент наголосив, що справедливість не має кордонів. Життя та гідність людей мають бути захищені всюди.

Голова держави нагадав, що у світі прийнято багато конвенцій і декларацій. Згадав він і Римський статут, який ратифікували понад 50 країн світу.

Згідно з Римським статутом, усі країни, які його прийняли, мають виконувати вимоги Міжнародного кримінального суду. Зокрема про арешт осіб, яким виписали ордер.

Повинен працювати Римський статут. Але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна, ― сказав Зеленський. Поширити

На думку президента, це відповідальність не тільки Монголії, а й усього світу.

Воєнні злочини росіян в Україні

Офіс Генерального прокурора зафіксував 133 тис воєнних злочинів окупантів. Ця цифра була актуальна на кінець липня.

За місяць кількість воєнних злочинів росіян зросла на чотири тисячі

У переліку є вбивства, депортації дітей, тортури та сексуальне насилля, вбивства військовополонених.