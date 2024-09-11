Зеленський оприлюднив кількість воєнних злочинів Росії на війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський оприлюднив кількість воєнних злочинів Росії на війні проти України

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський на конференції «Об’єднані заради справедливості» 11 вересня заявив, що росіяни здійснили в Україні 137 тис воєнних злочинів. Саме тому варто й надалі боротись за справедливість, а на кожен злочин має бути вирок.

Головні тези:

  • Окупаційні війська Росії скоїли понад 137 тис воєнних злочинів в Україні.
  • Президент Зеленський закликав до продовження боротьби за справедливість та вказав на значущість притягнення винних до відповідальності.
  • Глава держави підкреслив, що життя та гідність людей мають бути захищені всюди, і воєнні злочини не можуть залишитися безкарними.
  • Зеленський зазначив потребу виконання вимог Римського статуту та підтримав внесення відповідних санкцій у разі порушення міжнародних стандартів.

Росіяни здійснили 137 тис воєнних злочинів в Україні

Президент назвав кількість зафіксованих воєнних злочинів, які здійснили окупаційні війська в українських містах та селах.

Станом на сьогодні є щонайменше 137 тис причин, щоб ми продовжували цю роботу і щоб ми довели її до кінця. 137 тис ― саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на цей момент ― те, що відомо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент сказав, що немає жодної країни у світі, де б не чули про дії окупантів на території України. Він згадав про терористичний акт в Оленівці, звірства росіян у Бучі, Ягідному, Маріуполі.

Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме, ― заявив Зеленський.

Президент наголосив, що справедливість не має кордонів. Життя та гідність людей мають бути захищені всюди.

Голова держави нагадав, що у світі прийнято багато конвенцій і декларацій. Згадав він і Римський статут, який ратифікували понад 50 країн світу.

Згідно з Римським статутом, усі країни, які його прийняли, мають виконувати вимоги Міжнародного кримінального суду. Зокрема про арешт осіб, яким виписали ордер.

Повинен працювати Римський статут. Але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна, ― сказав Зеленський.

На думку президента, це відповідальність не тільки Монголії, а й усього світу. 

Воєнні злочини росіян в Україні

Офіс Генерального прокурора зафіксував 133 тис воєнних злочинів окупантів. Ця цифра була актуальна на кінець липня.

За місяць кількість воєнних злочинів росіян зросла на чотири тисячі

У переліку є вбивства, депортації дітей, тортури та сексуальне насилля, вбивства військовополонених.

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