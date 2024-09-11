Зеленський оприлюднив кількість воєнних злочинів Росії на війні проти України

Президент Володимир Зеленський на конференції «Об’єднані заради справедливості» 11 вересня заявив, що росіяни здійснили в Україні 137 тис воєнних злочинів. Саме тому варто й надалі боротись за справедливість, а на кожен злочин має бути вирок.
Головні тези:
- Окупаційні війська Росії скоїли понад 137 тис воєнних злочинів в Україні.
- Президент Зеленський закликав до продовження боротьби за справедливість та вказав на значущість притягнення винних до відповідальності.
- Глава держави підкреслив, що життя та гідність людей мають бути захищені всюди, і воєнні злочини не можуть залишитися безкарними.
- Зеленський зазначив потребу виконання вимог Римського статуту та підтримав внесення відповідних санкцій у разі порушення міжнародних стандартів.
Росіяни здійснили 137 тис воєнних злочинів в Україні
Президент назвав кількість зафіксованих воєнних злочинів, які здійснили окупаційні війська в українських містах та селах.
Президент сказав, що немає жодної країни у світі, де б не чули про дії окупантів на території України. Він згадав про терористичний акт в Оленівці, звірства росіян у Бучі, Ягідному, Маріуполі.
Президент наголосив, що справедливість не має кордонів. Життя та гідність людей мають бути захищені всюди.
Голова держави нагадав, що у світі прийнято багато конвенцій і декларацій. Згадав він і Римський статут, який ратифікували понад 50 країн світу.
Згідно з Римським статутом, усі країни, які його прийняли, мають виконувати вимоги Міжнародного кримінального суду. Зокрема про арешт осіб, яким виписали ордер.
На думку президента, це відповідальність не тільки Монголії, а й усього світу.
Воєнні злочини росіян в Україні
Офіс Генерального прокурора зафіксував 133 тис воєнних злочинів окупантів. Ця цифра була актуальна на кінець липня.
За місяць кількість воєнних злочинів росіян зросла на чотири тисячі
У переліку є вбивства, депортації дітей, тортури та сексуальне насилля, вбивства військовополонених.
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