Зеленский оценил риск отмены западных санкций против России

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что пока не видит признаков того, что союзники Киева могут отменить свои санкции против страны-агрессорки РФ. Несмотря на это, он подчеркнул, что над вопросом сохранения и усиления санкционного режима следует работать.
Главные тезисы
- Кремль ищет способы получения доступа к своим замороженным активам.
- Объединенные усилия Киева и его союзников направлены на сохранение санкций против РФ.
Зеленский успокоил украинцев
Журналисты поинтересовались у президента, существует ли угроза того, что Россия получит доступ к своим замороженным активам.
Согласно данным Владимира Зеленского, Кремль действительно ищет такие способы, однако Киев делает все возможное, чтобы этого не произошло, а санкции были сохранены.
На этом фоне глава государства призвал украинцев не волноваться преждевременно.
С заявлением по этому поводу также выступил премьер Бельгии Барт де Вевер.
По словам последнего, на международной арене есть большая поддержка, чтобы эти санкции оставались.
Что важно понимать, последнее продление санкций Евросоюза против России не обошлось без серьезных сложностей.
Несмотря на это, их удалось пролонгировать, однако с исключением из санкционного списка нескольких человек по требованию лидера Венгрии Виктора Орбана, являющегося пророссийским политиком.
Официальный Брюссель недавно заявил, что переговоры с командой президента США Дональда Трампа по поводу ослабления санкций против России пока не ведутся.
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