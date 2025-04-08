Зеленский оценил риск отмены западных санкций против России

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что пока не видит признаков того, что союзники Киева могут отменить свои санкции против страны-агрессорки РФ. Несмотря на это, он подчеркнул, что над вопросом сохранения и усиления санкционного режима следует работать.

Зеленский успокоил украинцев

Журналисты поинтересовались у президента, существует ли угроза того, что Россия получит доступ к своим замороженным активам.

Согласно данным Владимира Зеленского, Кремль действительно ищет такие способы, однако Киев делает все возможное, чтобы этого не произошло, а санкции были сохранены.

На этом фоне глава государства призвал украинцев не волноваться преждевременно.

Кроме венгерского голоса, мы видим сейчас объединенные усилия и понимание, что любые санкции, включая замороженные активы, не будут сниматься с РФ. Но над всем этим нужно работать. Владимир Зеленский Президент Украины

С заявлением по этому поводу также выступил премьер Бельгии Барт де Вевер.

По словам последнего, на международной арене есть большая поддержка, чтобы эти санкции оставались.

Мы будем делать все возможное для этого, — пообещал де Вевер. Поделиться

Что важно понимать, последнее продление санкций Евросоюза против России не обошлось без серьезных сложностей.

Несмотря на это, их удалось пролонгировать, однако с исключением из санкционного списка нескольких человек по требованию лидера Венгрии Виктора Орбана, являющегося пророссийским политиком.