Зеленський оцінив ризик скасування західних санкцій проти Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зеленський оцінив ризик скасування західних санкцій проти Росії

Володимир Зеленський
Зеленський
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Глава держави Володимир Зеленський заявив, що поки не бачить ознак того, що союзники Києва можуть скасувати свої санкції проти країни-агресорки РФ. Попри це, він наголосив, що над питанням збереження та посилення санкційного режиму потрібно працювати.

Головні тези:

  • Кремль шукає способи отримання доступу до своїх заморожених активів.
  • Об'єднані зусилля України та її союзників спрямовані на збереження санкцій проти РФ.

Зеленський заспокоїв українців

Журналісти поцікавилися у президента, чи існує загроза того, що Росія отримає доступ до своїх заморожених активів.

Згідно з даними Володимира Зеленського, наразі Кремль дійсно шукає такі способи, однак Київ робить все можливе, щоб цього не сталося, а санкції були збережені.

На цьому тлі глава держави закликав українців не хвилюватися передчасно.

Окрім угорського голосу, ми бачимо зараз об’єднані зусилля і розуміння, що санкції будь-які, включаючи заморожені активи, не будуть зніматися з РФ. Але над усім цим треба працювати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

З заявою з цього приводу також виступив прем’єр Бельгії Барт де Вевер.

За словами останнього, на міжнародній арені є велика підтримка того, щоб ці санкції залишалися.

Ми будемо робити усе можливе для цього, — пообіцяв де Вевер.

Що важливо розуміти, останнє продовження санкцій Євросоюзу проти Росії не минуло без серйозних складнощів.

Попри це, їх вдалося пролонгувати, однак з виключенням із санкційного списку кількох осіб на вимогу лідера Угорщини Віктора Орбана, який є проросійським політиком.

Офіційний Брюссель нещодавно заявив, що переговори з командою президента США Дональда Трампа щодо послаблення санкцій проти Росії поки не ведуться.

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