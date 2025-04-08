Зеленський оцінив ризик скасування західних санкцій проти Росії

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що поки не бачить ознак того, що союзники Києва можуть скасувати свої санкції проти країни-агресорки РФ. Попри це, він наголосив, що над питанням збереження та посилення санкційного режиму потрібно працювати.

Зеленський заспокоїв українців

Журналісти поцікавилися у президента, чи існує загроза того, що Росія отримає доступ до своїх заморожених активів.

Згідно з даними Володимира Зеленського, наразі Кремль дійсно шукає такі способи, однак Київ робить все можливе, щоб цього не сталося, а санкції були збережені.

На цьому тлі глава держави закликав українців не хвилюватися передчасно.

Окрім угорського голосу, ми бачимо зараз об’єднані зусилля і розуміння, що санкції будь-які, включаючи заморожені активи, не будуть зніматися з РФ. Але над усім цим треба працювати. Володимир Зеленський Президент України

З заявою з цього приводу також виступив прем’єр Бельгії Барт де Вевер.

За словами останнього, на міжнародній арені є велика підтримка того, щоб ці санкції залишалися.

Ми будемо робити усе можливе для цього, — пообіцяв де Вевер. Поширити

Що важливо розуміти, останнє продовження санкцій Євросоюзу проти Росії не минуло без серйозних складнощів.

Попри це, їх вдалося пролонгувати, однак з виключенням із санкційного списку кількох осіб на вимогу лідера Угорщини Віктора Орбана, який є проросійським політиком.