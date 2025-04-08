Зеленський оцінив ризик скасування західних санкцій проти Росії

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що поки не бачить ознак того, що союзники Києва можуть скасувати свої санкції проти країни-агресорки РФ. Попри це, він наголосив, що над питанням збереження та посилення санкційного режиму потрібно працювати.
Головні тези:
- Кремль шукає способи отримання доступу до своїх заморожених активів.
- Об'єднані зусилля України та її союзників спрямовані на збереження санкцій проти РФ.
Зеленський заспокоїв українців
Журналісти поцікавилися у президента, чи існує загроза того, що Росія отримає доступ до своїх заморожених активів.
Згідно з даними Володимира Зеленського, наразі Кремль дійсно шукає такі способи, однак Київ робить все можливе, щоб цього не сталося, а санкції були збережені.
На цьому тлі глава держави закликав українців не хвилюватися передчасно.
З заявою з цього приводу також виступив прем’єр Бельгії Барт де Вевер.
За словами останнього, на міжнародній арені є велика підтримка того, щоб ці санкції залишалися.
Що важливо розуміти, останнє продовження санкцій Євросоюзу проти Росії не минуло без серйозних складнощів.
Попри це, їх вдалося пролонгувати, однак з виключенням із санкційного списку кількох осіб на вимогу лідера Угорщини Віктора Орбана, який є проросійським політиком.
Офіційний Брюссель нещодавно заявив, що переговори з командою президента США Дональда Трампа щодо послаблення санкцій проти Росії поки не ведуться.
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