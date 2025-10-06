Зеленский отметил большой потенциал ВПК Украины — какое оружие производится

Украина имеет большой потенциал в производстве дронов и ракет. А также другое вооружение.
Главные тезисы
- Украина производит 40 САУ “Богдана” в месяц, демонстрируя высокий уровень успешности в оборонной отрасли.
- В Украине активно развивается производство дронов, минометных и артиллерийских боеприпасов, а также ракет.
- Создание собственной эффективной баллистики является важной задачей для обеспечения безопасности государства.
Украина уже производит 40 САУ "Богдана" в месяц — Зеленский
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, при всех сложностях украинцы создают национальный оборонный продукт. При этом по части параметров он опережает многих других в мире.
Также президент рассказал, что в прошлом году Украина поставила на фронт 2,4 миллиона минометных и артиллерийских боеприпасов разного калибра. Он считает, что украинцы пока первые в Европе в развитии и применении дронов.
Мы не раз успешно применяли "Нептуны", наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты.
По его словам, развитие баллистики является одной из ключевых задач безопасности государства.
До конца года Украина откроет платформу для экспорта оружия в ЕС, США и на Ближнем Востоке. Прибыли от оружия позволят профинансировать дефицитные потребности обороны.
Пришло время запустить экспорт нашего украинского оружия, тех видов вооружения, которые у нас в профиците. А значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов вооружения, которые особенно нужны сегодня здесь, в Украине, для защиты.
