Зеленский отметил большой потенциал ВПК Украины — какое оружие производится

Украина имеет большой потенциал в производстве дронов и ракет. А также другое вооружение.

Украина уже производит 40 САУ "Богдана" в месяц — Зеленский

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, при всех сложностях украинцы создают национальный оборонный продукт. При этом по части параметров он опережает многих других в мире.

Мы смогли рекордно, быстро и качественно наладить производство нашей отечественной артиллерии. Только наших "Богдан" мы производим уже 40 в месяц. Это серьезный результат. Спасибо производителям. Владимир Зеленский Президент Украины

Также президент рассказал, что в прошлом году Украина поставила на фронт 2,4 миллиона минометных и артиллерийских боеприпасов разного калибра. Он считает, что украинцы пока первые в Европе в развитии и применении дронов.

Украинские морские дроны стали глобальной обороной сенсацией. Позволили нам вернуть под контроль часть Черного моря, необходимую для устойчивости нашего государства и защиты наших городов, Одессы и других городов наших. Поделиться

Мы не раз успешно применяли "Нептуны", наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты.

По его словам, развитие баллистики является одной из ключевых задач безопасности государства.

Это одна из ключевых безопасных задач, задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика — это одна из гарантий безопасности. Поделиться

До конца года Украина откроет платформу для экспорта оружия в ЕС, США и на Ближнем Востоке. Прибыли от оружия позволят профинансировать дефицитные потребности обороны.