Зеленский отметил большой потенциал ВПК Украины — какое оружие производится
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отметил большой потенциал ВПК Украины — какое оружие производится

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Украина имеет большой потенциал в производстве дронов и ракет. А также другое вооружение.

Главные тезисы

  • Украина производит 40 САУ “Богдана” в месяц, демонстрируя высокий уровень успешности в оборонной отрасли.
  • В Украине активно развивается производство дронов, минометных и артиллерийских боеприпасов, а также ракет.
  • Создание собственной эффективной баллистики является важной задачей для обеспечения безопасности государства.

Украина уже производит 40 САУ "Богдана" в месяц — Зеленский

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, при всех сложностях украинцы создают национальный оборонный продукт. При этом по части параметров он опережает многих других в мире.

Мы смогли рекордно, быстро и качественно наладить производство нашей отечественной артиллерии. Только наших "Богдан" мы производим уже 40 в месяц. Это серьезный результат. Спасибо производителям.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также президент рассказал, что в прошлом году Украина поставила на фронт 2,4 миллиона минометных и артиллерийских боеприпасов разного калибра. Он считает, что украинцы пока первые в Европе в развитии и применении дронов.

Украинские морские дроны стали глобальной обороной сенсацией. Позволили нам вернуть под контроль часть Черного моря, необходимую для устойчивости нашего государства и защиты наших городов, Одессы и других городов наших.

Мы не раз успешно применяли "Нептуны", наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты.

По его словам, развитие баллистики является одной из ключевых задач безопасности государства.

Это одна из ключевых безопасных задач, задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика — это одна из гарантий безопасности.

До конца года Украина откроет платформу для экспорта оружия в ЕС, США и на Ближнем Востоке. Прибыли от оружия позволят профинансировать дефицитные потребности обороны.

Пришло время запустить экспорт нашего украинского оружия, тех видов вооружения, которые у нас в профиците. А значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов вооружения, которые особенно нужны сегодня здесь, в Украине, для защиты.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский объявил об еще одной победе Украины в войне против РФ
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о новом успехе Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Ноль реальной реакции". Зеленский раскритиковал мир после атак России
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российское оружие содержит сотни тысяч иностранных компонентов — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?