Зеленський наголосив на великому потенціалі ВПК України — яка зброя виробляється

Україна має великий потенціал у виробництві дронів і ракет. А також іншого озброєння.
Головні тези:
- Україна виробляє 40 САУ “Богдана” на місяць, що свідчить про успішність в оборонній галузі.
- Україна у першій черзі в розвитку дронів в Європі та вже здійснила постачання мінометних та артилерійських боєприпасів.
- Створення власної ефективної балістики є одним із ключових завдань безпеки держави та розвитку оборонної індустрії.
Україна вже виробляє 40 САУ “Богдана” на місяць — Зеленський
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
За його словами, попри всі складнощі українці створюють національний оборонний продукт. При цьому за частиною параметрів він випереджає багатьох інших у світі.
Також президент розповів, що минулого року Україна поставила на фронт 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру. Він вважає, що українці наразі перші в Європі в розвитку та застосуванні дронів.
Ми не раз успішно застосовували "Нептуни", наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети.
За його словами, розвиток балістики є одним із ключових завдань безпеки держави.
До кінця року Україна відкриє платформи для експорту зброї в ЄС, США та на Близькому Сході. Прибутки від зброї нададуть можливість профінансувати дефіцитні потреби оборони.
Прийшов час запустити експорт нашої української зброї, тих видів озброєння, які в нас у профіциті. А отже можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів озброєння, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту.
