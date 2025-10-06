Зеленський наголосив на великому потенціалі ВПК України — яка зброя виробляється
Зеленський наголосив на великому потенціалі ВПК України — яка зброя виробляється

Володимир Зеленський
Зеленський
Україна має великий потенціал у виробництві дронів і ракет. А також іншого озброєння.

Головні тези:

  • Україна виробляє 40 САУ “Богдана” на місяць, що свідчить про успішність в оборонній галузі.
  • Україна у першій черзі в розвитку дронів в Європі та вже здійснила постачання мінометних та артилерійських боєприпасів.
  • Створення власної ефективної балістики є одним із ключових завдань безпеки держави та розвитку оборонної індустрії.

Україна вже виробляє 40 САУ “Богдана” на місяць — Зеленський

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, попри всі складнощі українці створюють національний оборонний продукт. При цьому за частиною параметрів він випереджає багатьох інших у світі.

Ми змогли рекордно, швидко і якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії. Тільки наших "Богдан" ми виробляємо вже 40 на місяць. Це серйозний результат. Дякуємо виробникам.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також президент розповів, що минулого року Україна поставила на фронт 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру. Він вважає, що українці наразі перші в Європі в розвитку та застосуванні дронів.

Українські морські дрони стали глобальною обороною сенсацією. Дозволили нам повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості нашої держави та захисту наших міст, Одеси і інших міст наших.

Ми не раз успішно застосовували "Нептуни", наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети.

За його словами, розвиток балістики є одним із ключових завдань безпеки держави.

Це одне з ключових безпечних завдань, безпекових завдань для держави та усіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика — це одна з гарантій безпеки.

До кінця року Україна відкриє платформи для експорту зброї в ЄС, США та на Близькому Сході. Прибутки від зброї нададуть можливість профінансувати дефіцитні потреби оборони.

Прийшов час запустити експорт нашої української зброї, тих видів озброєння, які в нас у профіциті. А отже можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів озброєння, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту.

