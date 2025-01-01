Зеленский отреагировал на атаку РФ по Украине в новогоднюю ночь
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на атаку РФ по Украине в новогоднюю ночь

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на атаку РФ по Украине в новогоднюю ночь
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Россия даже в новогоднюю ночь продолжала наносить удары по Украине. В результате атаки дронов 1 января погиб один человек.

Главные тезисы

  • В новогоднюю ночь Россия атаковала Украину с помощью 111 дронов, что привело к гибели одного человека и разрушениям в Киеве.
  • Президент Украины Зеленский выразил соболезнования семье погибшего и выразил благодарность защитникам страны.
  • Из 111 дронов, атаковавших Украину, только 63 были сбиты, остальные потеряли локацию или изменили курс полета.
  • Атака дронов привела к пожарам и разрушениям в Киеве, где спасатели обнаружили тело погибшего человека и справлялись с последствиями удара.
  • Российская атака дронов в новогоднюю ночь вызвала протесты со стороны Украины и обеспокоила международное сообщество.

Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине

Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, в настоящее время известно об одном погибшем человеке.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил всех, кто защищает Украину.

Благодарю нашу армию, которая сдерживает штурмы, спасателям, готовым помочь в любой точке Украины, экстренным службам, медикам и всем, кто бережет жизнь, — подчеркнул глава государства.

Что известно об атаке дронов на Киев в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь российские войска атаковали Украину 111 дронами. Из них 63 были сбиты, еще 46 беспилотников-имитаторов потеряли локацию. Два дрона сменили курс и улетели в Россию и Белоруссию.

Утром 1 января вражеские дроны долетели в столицу, где работала противовоздушная оборона.

  • В Святошинском и Печерском районах Киева обломки дронов вызвали пожары.

  • В Печерском районе обломки частично разрушили два этажа жилого дома. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшего человека.

  • Также в Печерском районе из-за падения обломков возник пожар на крыше корпуса Национального банка.

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