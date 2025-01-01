Зеленский отреагировал на атаку РФ по Украине в новогоднюю ночь

Россия даже в новогоднюю ночь продолжала наносить удары по Украине. В результате атаки дронов 1 января погиб один человек.
Главные тезисы
- В новогоднюю ночь Россия атаковала Украину с помощью 111 дронов, что привело к гибели одного человека и разрушениям в Киеве.
- Президент Украины Зеленский выразил соболезнования семье погибшего и выразил благодарность защитникам страны.
- Из 111 дронов, атаковавших Украину, только 63 были сбиты, остальные потеряли локацию или изменили курс полета.
- Атака дронов привела к пожарам и разрушениям в Киеве, где спасатели обнаружили тело погибшего человека и справлялись с последствиями удара.
- Российская атака дронов в новогоднюю ночь вызвала протесты со стороны Украины и обеспокоила международное сообщество.
Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине
Президент выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил всех, кто защищает Украину.
Что известно об атаке дронов на Киев в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь российские войска атаковали Украину 111 дронами. Из них 63 были сбиты, еще 46 беспилотников-имитаторов потеряли локацию. Два дрона сменили курс и улетели в Россию и Белоруссию.
Утром 1 января вражеские дроны долетели в столицу, где работала противовоздушная оборона.
В Святошинском и Печерском районах Киева обломки дронов вызвали пожары.
В Печерском районе обломки частично разрушили два этажа жилого дома. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшего человека.
Также в Печерском районе из-за падения обломков возник пожар на крыше корпуса Национального банка.
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