Зеленський відреагував на атаку РФ по Україні у новорічну ніч

Росія навіть у новорічну ніч продовжувала завдавати ударів по Україні. Унаслідок атаки дронів 1 січня загинула одна людина.
Головні тези:
- У новорічну ніч Росія влаштувала атаку на Україну за допомогою 111 дронів, що призвело до загибелі однієї людини.
- Президент Зеленський висловив співчуття родині загиблої та подякував захисникам країни за їхню відданість.
- Дрони російських військ спричинили пожежі та руйнування в Києві, втручання протиповітряної оборони не дозволило іншим дронам досягти цілі.
- З усього числа дронів лише 63 були збиті, решта втратили локацію або змінили курс польоту.
Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні
Президент висловив співчуття родині загиблої особи та подякував усім, хто захищає Україну.
Що відомо про атаку дронів на Київ у новорічну ніч
У новорічну ніч російські війська атакували Україну 111 дронами. Із них 63 були збиті, ще 46 безпілотників-імітаторів втратили локацію. Два дрони змінили курс і полетіли до Росії та Білорусі.
Вранці 1 січня ворожі дрони долетіли до столиці, де працювала протиповітряна оборона.
У Святошинському та Печерському районах Києва уламки дронів спричинили пожежі.
У Печерському районі уламки частково зруйнували два поверхи житлового будинку. Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої людини.
Також у Печерському районі через падіння уламків виникла пожежа на даху корпусу Національного банку України.
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