Зеленський відреагував на атаку РФ по Україні у новорічну ніч
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на атаку РФ по Україні у новорічну ніч

Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на атаку РФ по Україні у новорічну ніч

Росія навіть у новорічну ніч продовжувала завдавати ударів по Україні. Унаслідок атаки дронів 1 січня загинула одна людина.

Головні тези:

  • У новорічну ніч Росія влаштувала атаку на Україну за допомогою 111 дронів, що призвело до загибелі однієї людини.
  • Президент Зеленський висловив співчуття родині загиблої та подякував захисникам країни за їхню відданість.
  • Дрони російських військ спричинили пожежі та руйнування в Києві, втручання протиповітряної оборони не дозволило іншим дронам досягти цілі.
  • З усього числа дронів лише 63 були збиті, решта втратили локацію або змінили курс польоту.

Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні

Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент висловив співчуття родині загиблої особи та подякував усім, хто захищає Україну.

Дякую нашій армії, яка стримує штурми, рятувальникам, готовим допомогти в будь-якій точці України, екстреним службам, медикам і всім, хто береже життя, — наголосив глава держави.

Що відомо про атаку дронів на Київ у новорічну ніч

У новорічну ніч російські війська атакували Україну 111 дронами. Із них 63 були збиті, ще 46 безпілотників-імітаторів втратили локацію. Два дрони змінили курс і полетіли до Росії та Білорусі.

Вранці 1 січня ворожі дрони долетіли до столиці, де працювала протиповітряна оборона.

  • У Святошинському та Печерському районах Києва уламки дронів спричинили пожежі.

  • У Печерському районі уламки частково зруйнували два поверхи житлового будинку. Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої людини.

  • Також у Печерському районі через падіння уламків виникла пожежа на даху корпусу Національного банку України.

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