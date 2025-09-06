Зеленский озвучил показатель оружия украинского производства в ВСУ

Украина во время полномасштабной войны вышла на новый показатель производства оружия. Пока почти 60% обеспечения ВСУ — это украинское оружие.

ВСУ используют 60% оружия украинского производства

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Глава государства проинформировал, что Украина создает новые совместные производства оружия. В частности, наша страна впервые в истории начала строить совместный завод с Данией на ее территории.

По словам президента, это предприятие будет производить компоненты для наших ракет и дронов — "оружия, которое уже очень хорошо себя проявляет".

За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, как у наших воинов, — это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей. Владимир Зеленский Президент Украины

В то же время, украинский лидер добавил, что есть цели, которых нужно достигать. Он уточнил, что речь идет о производстве в нашей стране или вместе с нашей страной разных типов систем ПВО.

Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире.

Напомним, в июле министр обороны Украины Денис Шмигаль заявил, что украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Он анонсировал, что страна планирует нарастить этот показатель.