Зеленский озвучил показатель оружия украинского производства в ВСУ

Украина во время полномасштабной войны вышла на новый показатель производства оружия. Пока почти 60% обеспечения ВСУ — это украинское оружие.
Главные тезисы
- Более 60% оружия, используемого ВСУ, производится на украинских заводах, что говорит о высоком уровне отечественного производства.
- Украина стала строить совместные производства оружия с другими странами, что способствует развитию оборонной отрасли и увеличению потенциала Армии.
- Президент Зеленский выдвинул цель укрепить позиции Украины на мировом рынке оружия посредством производства систем ПВО.
ВСУ используют 60% оружия украинского производства
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Глава государства проинформировал, что Украина создает новые совместные производства оружия. В частности, наша страна впервые в истории начала строить совместный завод с Данией на ее территории.
По словам президента, это предприятие будет производить компоненты для наших ракет и дронов — "оружия, которое уже очень хорошо себя проявляет".
В то же время, украинский лидер добавил, что есть цели, которых нужно достигать. Он уточнил, что речь идет о производстве в нашей стране или вместе с нашей страной разных типов систем ПВО.
Напомним, в июле министр обороны Украины Денис Шмигаль заявил, что украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Он анонсировал, что страна планирует нарастить этот показатель.
