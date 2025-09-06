Зеленський озвучив показник зброї українського виробництва у ЗСУ
Зеленський озвучив показник зброї українського виробництва у ЗСУ

Володимир Зеленський
зброя
Україна за час повномасштабної війни вийшла на новий показник виробництва зброї. Наразі майже 60% забезпечення ЗСУ — це українська зброя.

Головні тези:

  • Понад 60% зброї, яку використовують ЗСУ, виробляється на українських заводах, що свідчить про високий рівень вітчизняного виробництва.
  • В Україні починають будувати спільні виробництва зброї з іншими країнами, що сприятиме розвитку оборонної галузі та підвищить потенціал Армії.
  • Президент Зеленський наголосив на необхідності досягнення нових цілей у виробництві систем ППО для зміцнення позицій України на світовому ринку зброї.

ЗСУ використовують 60% зброї українського виробництва

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави поінформував, що Україна створює нові спільні виробництва зброї. Зокрема, наша країна вперше в історії почала будувати спільний завод із Данією на її території.

За словами президента, це підприємство буде виробляти компоненти для наших ракет і дронів — "зброї, яка вже дуже добре себе проявляє".

За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, — це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Водночас український лідер додав, що є цілі, яких треба досягати. Він уточнив, що мова йде про виробництво в нашій країні або разом з нашою країною різних типів систем ППО.

Це виклик. Ми і до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі.

Нагадаємо, у липні міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Він анонсував, що країна планує наростити цей показник.

