Зеленський озвучив показник зброї українського виробництва у ЗСУ

Україна за час повномасштабної війни вийшла на новий показник виробництва зброї. Наразі майже 60% забезпечення ЗСУ — це українська зброя.
Головні тези:
- Понад 60% зброї, яку використовують ЗСУ, виробляється на українських заводах, що свідчить про високий рівень вітчизняного виробництва.
- В Україні починають будувати спільні виробництва зброї з іншими країнами, що сприятиме розвитку оборонної галузі та підвищить потенціал Армії.
- Президент Зеленський наголосив на необхідності досягнення нових цілей у виробництві систем ППО для зміцнення позицій України на світовому ринку зброї.
ЗСУ використовують 60% зброї українського виробництва
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Глава держави поінформував, що Україна створює нові спільні виробництва зброї. Зокрема, наша країна вперше в історії почала будувати спільний завод із Данією на її території.
За словами президента, це підприємство буде виробляти компоненти для наших ракет і дронів — "зброї, яка вже дуже добре себе проявляє".
Водночас український лідер додав, що є цілі, яких треба досягати. Він уточнив, що мова йде про виробництво в нашій країні або разом з нашою країною різних типів систем ППО.
Нагадаємо, у липні міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Він анонсував, що країна планує наростити цей показник.
