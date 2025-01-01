Зеленский поделился ожиданиями от председательства Канады в G7
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Зеленский поделился ожиданиями от председательства Канады в G7

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что председательство Канады в G7 поможет Украине добиться справедливого и длительного завершения развязанной Россией преступной войны уже в этом году.

Главные тезисы

  •  Зеленский надеется на справедливый и длительный мир в развязанной  Россией преступной войне против Украины благодаря председательству Канады в G7.
  • Украина получает важную поддержку со стороны Канады и других стран G7 в противостоянии с агрессивной политикой России.
  • Председательство Канады в G7 открывает новые перспективы для украинского президента и обещает благоприятный и справедливый исход войны с Россией.

Что известно об ожиданиях Зеленского от G7 под руководством Канады

Сегодня началось председательство Канады в G7. И мы все очень надеемся на этот год — чтобы благодаря нашей общей силе в 2025 году мы смогли достичь стабильного и справедливого мира, — подчеркнул президент.

По его словам, Канада оказывает Украине значительную поддержку в противостоянии с преступной армией страны-агрессорки России.

За прошедшие годы совместной работы мы доказали вместе, что единение крупнейших демократий способно сделать жизнь более защищенной. Рассчитываем на такие же результаты в новом году. Вместе должны сделать так, чтобы Москва не получила никакой выгоды от этой войны, — отметил глава государства.

В 2024 году в G7 председательствовала Италия. В 2025 году председательство перешло в Канаду.

Что известно о помощи G7 Украине

Соединенные Штаты выделят Украине 15 млрд. дол. Эти средства обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение, предусматривающее использование этих средств в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Финансовый пакет является частью более масштабной инициативы, в рамках которой США предоставляют Украине $20 миллиардов в рамках программы G7.

Средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.

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