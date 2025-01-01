Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что председательство Канады в G7 поможет Украине добиться справедливого и длительного завершения развязанной Россией преступной войны уже в этом году.
Главные тезисы
- Зеленский надеется на справедливый и длительный мир в развязанной Россией преступной войне против Украины благодаря председательству Канады в G7.
- Украина получает важную поддержку со стороны Канады и других стран G7 в противостоянии с агрессивной политикой России.
- Председательство Канады в G7 открывает новые перспективы для украинского президента и обещает благоприятный и справедливый исход войны с Россией.
Что известно об ожиданиях Зеленского от G7 под руководством Канады
По его словам, Канада оказывает Украине значительную поддержку в противостоянии с преступной армией страны-агрессорки России.
В 2024 году в G7 председательствовала Италия. В 2025 году председательство перешло в Канаду.
Сьогодні почалося головування Канади в G7. І ми всі дуже сподіваємось на цей рік — на те, щоб завдяки нашій спільній силі у 2025 році ми змогли досягти стабільного й справедливого миру.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2025
Канада підтримує Україну в битві за незалежність від початку повномасштабного вторгнення, і…
Что известно о помощи G7 Украине
Соединенные Штаты выделят Украине 15 млрд. дол. Эти средства обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.
Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение, предусматривающее использование этих средств в рамках проекта PEACE in Ukraine.
Финансовый пакет является частью более масштабной инициативы, в рамках которой США предоставляют Украине $20 миллиардов в рамках программы G7.
Средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.
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