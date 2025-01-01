Сьогодні почалося головування Канади в G7. І ми всі дуже сподіваємось на цей рік — на те, щоб завдяки нашій спільній силі у 2025 році ми змогли досягти стабільного й справедливого миру.



Канада підтримує Україну в битві за незалежність від початку повномасштабного вторгнення, і…