Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що головування Канади у у G7 допоможе Україні домогтись справедливого і тривалого завершення розв'язаною Росією злочинної війни вже у цьому році.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку України в розв'язанні війни з Росією під час головування Канади в G7.
- Україна отримує важливу підтримку від Канади та інших країн G7 у протистоянні з агресивною політикою Росії.
Що відомо про очікування Зеленського від G7 під керівництвом Канади
За його словами, Канада надає Україні вагому підтримку у протистоянні із злочинною армією країни-агресорки Росії.
2024 року в G7 головувала Італія. У 2025 році головування перейшло до Канади.
Сьогодні почалося головування Канади в G7. І ми всі дуже сподіваємось на цей рік — на те, щоб завдяки нашій спільній силі у 2025 році ми змогли досягти стабільного й справедливого миру.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2025
Канада підтримує Україну в битві за незалежність від початку повномасштабного вторгнення, і…
Що відомо про допомогу G7 Україні
Сполучені Штати виділять Україні 15 млрд дол. Ці кошти забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.
Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду, яка передбачає використання цих коштів у межах проєкту PEACE in Ukraine.
Фінансовий пакет є частиною більш масштабної ініціативи, в рамках якої США надають Україні $20 мільярдів у межах програми G7.
Кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні витрати.
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