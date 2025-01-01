Зеленський поділився очікуваннями від головування Канади у G7
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський поділився очікуваннями від головування Канади у G7

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що головування Канади у  у G7 допоможе Україні домогтись справедливого і тривалого завершення розв'язаною Росією злочинної війни вже у цьому році. 

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку України в розв'язанні війни з Росією під час головування Канади в G7.
  • Україна отримує важливу підтримку від Канади та інших країн G7 у протистоянні з агресивною політикою Росії.

Що відомо про очікування Зеленського від G7 під керівництвом Канади

Сьогодні розпочалося головування Канади в G7. І ми всі дуже сподіваємося на цей рік — на те, щоб завдяки нашій спільній силі у 2025 році ми змогли досягти стабільного та справедливого миру, — підкреслив президент.

За його словами, Канада надає Україні вагому підтримку у протистоянні із злочинною армією країни-агресорки Росії.

За минулі роки спільної роботи ми довели разом, що єднання найбільших демократій здатне зробити життя більш захищеним. Розраховуємо на такі ж результати в новому році. Разом маємо зробити так, щоб Москва не отримала жодної вигоди від цієї війни, — зазначив глава держави.

2024 року в G7 головувала Італія. У 2025 році головування перейшло до Канади.

Що відомо про допомогу G7 Україні

Сполучені Штати виділять Україні 15 млрд дол. Ці кошти забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду, яка передбачає використання цих коштів у межах проєкту PEACE in Ukraine.

Фінансовий пакет є частиною більш масштабної ініціативи, в рамках якої США надають Україні $20 мільярдів у межах програми G7.

Кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні витрати.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна невдовзі отримає систему ППО NASAMS від Канади
Україна невдовзі отримає систему ППО NASAMS від Канади
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп публічно принизив прем'єра Канади Трюдо
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Парламент Канади схвалив допомогу Україні на майже 600 млн дол
Парламент Канади схвалив допомогу Україні на майже 600 млн дол

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?