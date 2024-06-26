Зеленский подписал закон об английском языке в Украине

26 июня официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский подписал закон, официально закрепляющий английский язык как один из языков международного общения в стране.

Английский язык будет иметь официальный статус в Украине

В законе можно ознакомиться с перечнем должностей, кандидаты на которые обязательно должны знать английский язык.

Что важно понимать, обязательным владение английским языком является для:

глав местных государственных администраций,

военнослужащих офицерского состава,

прокуроров,

налоговиков,

таможенников,

руководителей и преподавателей заведений высшего образования и научных учреждений,

руководителей учреждений здравоохранения.

Кроме того, укзано, что документ нормирует особенности применения английского в работе органов государственной власти и местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.п.

Более того, сообщается, что государственным служащим, владеющим английским языком, предусмотрена надбавка в размере 10% к их окладу.

Предполагается бюджетная поддержка кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов. Это означает, что государство будет финансово помогать кинотеатрам, которые будут показывать фильмы на языке оригинала, — сообщается на сайте парламента. Поделиться

Что известно о скандале вокруг закона об английском языке

Как уже упоминалось ранее, в первых редакциях документа речь шла о том, что с 2025 года половина англоязычных фильмов будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Более того, было указано, что с 2027 года эта норма будет распространяться на абсолютно все фильмы.

Такая идея спровоцировала негодование в обществе.