Зеленский подписал закон об английском языке в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский подписал закон об английском языке в Украине

Верховная Рада Украины
английский язык
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26 июня официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский подписал закон, официально закрепляющий английский язык как один из языков международного общения в стране.

Главные тезисы

  • Закон определяет английский язык как официальный для международного общения в Украине.
  • Требования к владению английским относятся к разным категориям должностных лиц и государственных служащих.
  • Попытка принять положение о демонстрации англоязычных фильмов спровоцировала общественный протест.

Английский язык будет иметь официальный статус в Украине

В законе можно ознакомиться с перечнем должностей, кандидаты на которые обязательно должны знать английский язык.

Что важно понимать, обязательным владение английским языком является для:

  • глав местных государственных администраций,

  • военнослужащих офицерского состава,

  • прокуроров,

  • налоговиков,

  • таможенников,

  • руководителей и преподавателей заведений высшего образования и научных учреждений,

  • руководителей учреждений здравоохранения.

Кроме того, укзано, что документ нормирует особенности применения английского в работе органов государственной власти и местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.п.

Более того, сообщается, что государственным служащим, владеющим английским языком, предусмотрена надбавка в размере 10% к их окладу.

Предполагается бюджетная поддержка кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов. Это означает, что государство будет финансово помогать кинотеатрам, которые будут показывать фильмы на языке оригинала, — сообщается на сайте парламента.

Что известно о скандале вокруг закона об английском языке

Как уже упоминалось ранее, в первых редакциях документа речь шла о том, что с 2025 года половина англоязычных фильмов будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Более того, было указано, что с 2027 года эта норма будет распространяться на абсолютно все фильмы.

Такая идея спровоцировала негодование в обществе.

Петиция против этого собрала 25 тысяч подписей, и в результате парламент решил исключить этот пункт из закона.

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