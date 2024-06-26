Зеленский подписал закон об английском языке в Украине

26 июня официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский подписал закон, официально закрепляющий английский язык как один из языков международного общения в стране.
Главные тезисы
- Закон определяет английский язык как официальный для международного общения в Украине.
- Требования к владению английским относятся к разным категориям должностных лиц и государственных служащих.
- Попытка принять положение о демонстрации англоязычных фильмов спровоцировала общественный протест.
Английский язык будет иметь официальный статус в Украине
В законе можно ознакомиться с перечнем должностей, кандидаты на которые обязательно должны знать английский язык.
Что важно понимать, обязательным владение английским языком является для:
глав местных государственных администраций,
военнослужащих офицерского состава,
прокуроров,
налоговиков,
таможенников,
руководителей и преподавателей заведений высшего образования и научных учреждений,
руководителей учреждений здравоохранения.
Кроме того, укзано, что документ нормирует особенности применения английского в работе органов государственной власти и местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.п.
Более того, сообщается, что государственным служащим, владеющим английским языком, предусмотрена надбавка в размере 10% к их окладу.
Что известно о скандале вокруг закона об английском языке
Как уже упоминалось ранее, в первых редакциях документа речь шла о том, что с 2025 года половина англоязычных фильмов будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Более того, было указано, что с 2027 года эта норма будет распространяться на абсолютно все фильмы.
Такая идея спровоцировала негодование в обществе.
Петиция против этого собрала 25 тысяч подписей, и в результате парламент решил исключить этот пункт из закона.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-