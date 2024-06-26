Зеленський підписав закон про англійську мову в Україні

26 червня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський підписав закон, який офіційно закріплює англійську мову як одну з мов міжнародного спілкування в країні.
Головні тези:
- Закон визначає англійську мову як офіційну для міжнародного спілкування в Україні.
- Вимоги до володіння англійською стосуються різних категорій посадовців та державних службовців.
- Спроба ухвалити положення про демонстрацію англомовних фільмів спровокувала суспільний протест.
Англійська мова матиме офіційний статус в Україні
У законі можна ознайомитися з переліком посад, кандидати на які повинні обов'язково знати англійську мову.
Що важливо розуміти, обов’язковим володіння англійською мовою є для:
голів місцевих державних адміністрацій,
військовослужбовців офіцерського складу,
прокурорів,
податківців,
митників,
керівників та викладачів закладів вищої освіти й наукових установ,
очільників закладів охорони здоров'я.
Окрім того, наголошується, що документ унормовує особливості застосування англійської в роботі органів державної влади і місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.
Ба більше, вказано, що державним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачена надбавка у розмірі 10% до їх окладу.
Що відомо про скандал навколо закону про англійську мову
Як уже згадувалося раніше, у перших редакціях документа йшлося про те, що з 2025 року половина англомовних фільмів демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Ба більше, було вказано, що з 2027 року ця норма буде поширюватися на абсолютно всі стрічки.
Така ідея спровокувала обурення в суспільстві.
Петиція проти цього зібрала 25 тисяч підписів, і в результаті парламент вирішив виключити цей пункт із закону.
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