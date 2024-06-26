Зеленський підписав закон про англійську мову в Україні

26 червня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський підписав закон, який офіційно закріплює англійську мову як одну з мов міжнародного спілкування в країні.

Англійська мова матиме офіційний статус в Україні

У законі можна ознайомитися з переліком посад, кандидати на які повинні обов'язково знати англійську мову.

Що важливо розуміти, обов’язковим володіння англійською мовою є для:

голів місцевих державних адміністрацій,

військовослужбовців офіцерського складу,

прокурорів,

податківців,

митників,

керівників та викладачів закладів вищої освіти й наукових установ,

очільників закладів охорони здоров'я.

Окрім того, наголошується, що документ унормовує особливості застосування англійської в роботі органів державної влади і місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.

Ба більше, вказано, що державним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачена надбавка у розмірі 10% до їх окладу.

Передбачається бюджетна підтримка кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів. Це означає, що держава буде фінансово допомагати кінотеатрам, які показуватимуть фільми мовою оригіналу, — повідомляється на сайті парламенту. Поширити

Що відомо про скандал навколо закону про англійську мову

Як уже згадувалося раніше, у перших редакціях документа йшлося про те, що з 2025 року половина англомовних фільмів демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Ба більше, було вказано, що з 2027 року ця норма буде поширюватися на абсолютно всі стрічки.

Така ідея спровокувала обурення в суспільстві.