Зеленський підписав закон про англійську мову в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський підписав закон про англійську мову в Україні

Верховна Рада України
англійська мова

26 червня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський підписав закон, який офіційно закріплює англійську мову як одну з мов міжнародного спілкування в країні.

Головні тези:

  • Закон визначає англійську мову як офіційну для міжнародного спілкування в Україні.
  • Вимоги до володіння англійською стосуються різних категорій посадовців та державних службовців.
  • Спроба ухвалити положення про демонстрацію англомовних фільмів спровокувала суспільний протест.

Англійська мова матиме офіційний статус в Україні

У законі можна ознайомитися з переліком посад, кандидати на які повинні обов'язково знати англійську мову.

Що важливо розуміти, обов’язковим володіння англійською мовою є для:

  • голів місцевих державних адміністрацій,

  • військовослужбовців офіцерського складу,

  • прокурорів,

  • податківців,

  • митників,

  • керівників та викладачів закладів вищої освіти й наукових установ,

  • очільників закладів охорони здоров'я.

Окрім того, наголошується, що документ унормовує особливості застосування англійської в роботі органів державної влади і місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.

Ба більше, вказано, що державним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачена надбавка у розмірі 10% до їх окладу.

Передбачається бюджетна підтримка кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів. Це означає, що держава буде фінансово допомагати кінотеатрам, які показуватимуть фільми мовою оригіналу, — повідомляється на сайті парламенту.

Що відомо про скандал навколо закону про англійську мову

Як уже згадувалося раніше, у перших редакціях документа йшлося про те, що з 2025 року половина англомовних фільмів демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Ба більше, було вказано, що з 2027 року ця норма буде поширюватися на абсолютно всі стрічки.

Така ідея спровокувала обурення в суспільстві.

Петиція проти цього зібрала 25 тисяч підписів, і в результаті парламент вирішив виключити цей пункт із закону.

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