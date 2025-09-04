Зеленский подвел итоги очередного заседания "Коалиции желающих" — что решили
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский подвел итоги очередного заседания "Коалиции желающих" — что решили

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября сообщил о результатах встречи в Париже стран-партнерок из "Коалиции желающих".

Главные тезисы

  • Президент Украины обсудил с государствами-партнерами готовность обеспечить безопасность и мир на территории Украины.
  • Подготовка нового пакета санкций против России проходит в сотрудничестве с Евросоюзом и Японией.
  • Заседание "Коалиции желающих" собрало более 30 стран, стремящихся к завершению войны на Украине и обеспечению долговременной безопасности.

Подробно обсудили готовность каждой страны обеспечить безопасность Украины — Зеленский

Зеленский сообщил, что заседание "Коалиции желающих" прошло офлайн и онлайн. Участие приняли более 30 стран, объединенных одинаковым стремлением завершить эту войну надежным миром и долговременной безопасностью.

Подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности. И благодарен каждому и каждому за понимание, что главной гарантией безопасности есть сильная украинская армия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что Россия делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну.

Следует увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию. Сейчас идет подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза. Работает над санкционными шагами и Япония.

Президент поблагодарил всех за эту важную работу, за поддержку Украины и готовность и дальше помогать нам в защите жизни.

Отдельно хочу поблагодарить Президента Трампа за все усилия для завершения этой войны и готовность Америки обеспечивать поддержку Украины со своей стороны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Коалиция желающих" обдумывает изменение стратегии относительно Украины
Что известно о тайных переговорах "Коалиции желающих"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Прекращение огня в Украине. "Коалиция желающих" может изменить позицию
Как может измениться позиция "Коалиции желающих"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Коалиция желающих" собирается в Париже для помощи Украине — когда именно
Коалиция желающих

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?