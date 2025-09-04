Зеленский подвел итоги очередного заседания "Коалиции желающих" — что решили

Президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября сообщил о результатах встречи в Париже стран-партнерок из "Коалиции желающих".

Зеленский сообщил, что заседание "Коалиции желающих" прошло офлайн и онлайн. Участие приняли более 30 стран, объединенных одинаковым стремлением завершить эту войну надежным миром и долговременной безопасностью.

Подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности. И благодарен каждому и каждому за понимание, что главной гарантией безопасности есть сильная украинская армия. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что Россия делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну.

Следует увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию. Сейчас идет подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза. Работает над санкционными шагами и Япония.

Президент поблагодарил всех за эту важную работу, за поддержку Украины и готовность и дальше помогать нам в защите жизни.