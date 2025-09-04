Зеленский подвел итоги очередного заседания "Коалиции желающих" — что решили

Президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября сообщил о результатах встречи в Париже стран-партнерок из "Коалиции желающих".
Главные тезисы
- Президент Украины обсудил с государствами-партнерами готовность обеспечить безопасность и мир на территории Украины.
- Подготовка нового пакета санкций против России проходит в сотрудничестве с Евросоюзом и Японией.
- Заседание "Коалиции желающих" собрало более 30 стран, стремящихся к завершению войны на Украине и обеспечению долговременной безопасности.
Подробно обсудили готовность каждой страны обеспечить безопасность Украины — Зеленский
Зеленский сообщил, что заседание "Коалиции желающих" прошло офлайн и онлайн. Участие приняли более 30 стран, объединенных одинаковым стремлением завершить эту войну надежным миром и долговременной безопасностью.
Зеленский отметил, что Россия делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну.
Президент поблагодарил всех за эту важную работу, за поддержку Украины и готовность и дальше помогать нам в защите жизни.
Отдельно хочу поблагодарить Президента Трампа за все усилия для завершения этой войны и готовность Америки обеспечивать поддержку Украины со своей стороны.
