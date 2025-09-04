Зеленський підбив підсумки чергового засідання "Коаліції охочих" — що вирішили

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня повідомив про результати зустрічі у Парижі країн-партнерок з “Коаліції охочих”.
Головні тези:
- На засіданні “Коаліції охочих” обговорено готовність країн-учасниць забезпечувати безпеку та мир на території України.
- Президент України Володимир Зеленський підкреслив необхідність підтримки України в умовах продовження війни Росії.
- Підготовка нового пакета санкцій проти Росії відбувається у співпраці з Євросоюзом та Японією.
Детально обговорили готовність кожної країни гарантувати безпеку України — Зеленський
Зеленський повідомив, що засідання “Коаліції охочих” пройшло офлайн та онлайн. Участь взяли понад 30 країн, об’єднаних однаковим прагненням завершити цю війну надійним миром і довготривалою безпекою.
Зеленський зазначив, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну.
Президент подякував всім за цю важливу роботу, за підтримку України й готовність і надалі допомагати нам у захисті життя.
Окремо хочу подякувати Президенту Трампу за всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Америки забезпечувати підтримку України зі свого боку.
