Зеленський підбив підсумки чергового засідання "Коаліції охочих" — що вирішили
Зеленський підбив підсумки чергового засідання "Коаліції охочих" — що вирішили

Володимир Зеленський
Коаліція охочих
Президент України Володимир Зеленський 4 вересня повідомив про результати зустрічі у Парижі країн-партнерок з “Коаліції охочих”.

Головні тези:

  • На засіданні “Коаліції охочих” обговорено готовність країн-учасниць забезпечувати безпеку та мир на території України.
  • Президент України Володимир Зеленський підкреслив необхідність підтримки України в умовах продовження війни Росії.
  • Підготовка нового пакета санкцій проти Росії відбувається у співпраці з Євросоюзом та Японією.

Детально обговорили готовність кожної країни гарантувати безпеку України — Зеленський

Зеленський повідомив, що засідання “Коаліції охочих” пройшло офлайн та онлайн. Участь взяли понад 30 країн, об’єднаних однаковим прагненням завершити цю війну надійним миром і довготривалою безпекою.

Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну.

Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію. Зараз триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія.

Президент подякував всім за цю важливу роботу, за підтримку України й готовність і надалі допомагати нам у захисті життя.

Окремо хочу подякувати Президенту Трампу за всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Америки забезпечувати підтримку України зі свого боку.

