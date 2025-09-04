Зеленський підбив підсумки чергового засідання "Коаліції охочих" — що вирішили

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня повідомив про результати зустрічі у Парижі країн-партнерок з “Коаліції охочих”.

Детально обговорили готовність кожної країни гарантувати безпеку України — Зеленський

Зеленський повідомив, що засідання “Коаліції охочих” пройшло офлайн та онлайн. Участь взяли понад 30 країн, об’єднаних однаковим прагненням завершити цю війну надійним миром і довготривалою безпекою.

Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну.

Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію. Зараз триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія. Поширити

Президент подякував всім за цю важливу роботу, за підтримку України й готовність і надалі допомагати нам у захисті життя.