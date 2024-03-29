Зеленский показал обновленную работу СНБО и назвал главные задачи

Власти Украины начинают обновленную работу Совета национальной безопасности и обороны Украины
Что известно об обновленной работе СНБО
Владимир Зеленский выделил основные положения.
Второй задачей он назвал продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО . И особенно внимательно относительно санкционной политики нашего государства.
Третьей задачей станет доктринальная работа. Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации — это то, что нужно и сейчас, и после войны.
Четвертое — кибербезопасность и информация . СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от враждебных дестабилизационных операций и координации всех государственных институций в этой сфере, добавил он.
И пятой задачей президент назвал работу Ставки, проекты решений, контроль за исполнением решений — все это, конечно, должно быть продолжено. Очевидный приоритет — это оборона нашего государства и защита нашего общества.
Что известно об уходе Данилова с должности секретаря СНБО
В указе президента Владимира Зеленского №186/2024 говорится, что Данилов Алексей Мячеславович уволен с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указом №188/2024 на его место назначен Александр Литвиненко.
Назначить ЛИТВИНЕНКО Александра Валерьевича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, говорится в указе.
Что важно понимать, Алексей Данилов состоял в должности СНБО с 3 октября 2019 года. Он был 13-м секретарем СНБО.
Ранее он был мэром Луганска и возглавлял Луганскую ОГА.
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