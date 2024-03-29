Зеленский показал обновленную работу СНБО и назвал главные задачи
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский показал обновленную работу СНБО и назвал главные задачи

Владимир Зеленский
Зеленский
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Власти Украины начинают обновленную работу Совета национальной безопасности и обороны Украины

Что известно об обновленной работе СНБО

Владимир Зеленский выделил основные положения.

Первое — больше прогнозируемости именно этой функции. Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства, — сказал он.

Второй задачей он назвал продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО . И особенно внимательно относительно санкционной политики нашего государства.

Третьей задачей станет доктринальная работа. Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации — это то, что нужно и сейчас, и после войны.

Четвертое — кибербезопасность и информация . СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от враждебных дестабилизационных операций и координации всех государственных институций в этой сфере, добавил он.

И пятой задачей президент назвал работу Ставки, проекты решений, контроль за исполнением решений — все это, конечно, должно быть продолжено. Очевидный приоритет — это оборона нашего государства и защита нашего общества.

Что известно об уходе Данилова с должности секретаря СНБО

В указе президента Владимира Зеленского №186/2024 говорится, что Данилов Алексей Мячеславович уволен с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указом №188/2024 на его место назначен Александр Литвиненко.

Назначить ЛИТВИНЕНКО Александра Валерьевича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, говорится в указе.

Что важно понимать, Алексей Данилов состоял в должности СНБО с 3 октября 2019 года. Он был 13-м секретарем СНБО.

Ранее он был мэром Луганска и возглавлял Луганскую ОГА.

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