Зеленський показав оновлену роботу РНБО та назвав головні завдання

Що відомо про оновлену роботу РНБО

Володимир Зеленський виділив основні положення.

Перше — більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави, — сказав він. Поширити

Другим завданням він назвав продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно — щодо санкційної політики нашої держави.

Третім завданням стане доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації — це те, що потрібно і зараз, і після війни.

Четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері, — додав він.

І п’ятим завданням президент назвав роботу Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень — усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет — це оборона нашої держави та захист нашого суспільства.

Що відомо про звільнення Данілова з посади секретаря РНБО

В указі президента Володимира Зеленського №186/2024 йдеться, що Данілова Олексія Мячеславовича звільнено з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указом №188/2024 на його місце призначено Олександра Литвиненка.

Призначити ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, — йдеться в указі.

Що важливо розуміти, Олексій Данілов перебував на посаді РНБО з 3 жовтня 2019. Він був 13-м секретарем РНБО.

Раніше він також був мером Луганська й очолював Луганську ОДА.