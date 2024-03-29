Зеленський показав оновлену роботу РНБО та назвав головні завдання
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський показав оновлену роботу РНБО та назвав головні завдання

Володимир Зеленський
Зеленський

Влада України розпочинає оновлену роботу Ради національної безпеки і оборони України

Що відомо про оновлену роботу РНБО

Володимир Зеленський виділив основні положення.

Перше — більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави, — сказав він.

 Другим завданням він назвав продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно — щодо санкційної політики нашої держави.

Третім завданням стане доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації — це те, що потрібно і зараз, і після війни. 

Четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері, — додав він.

І п’ятим завданням президент назвав роботу Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень — усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет — це оборона нашої держави та захист нашого суспільства.

Що відомо про звільнення Данілова з посади секретаря РНБО

В указі президента Володимира Зеленського №186/2024 йдеться, що Данілова Олексія Мячеславовича звільнено з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указом №188/2024 на його місце призначено Олександра Литвиненка.

Призначити ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, — йдеться в указі.

Що важливо розуміти, Олексій Данілов перебував на посаді РНБО з 3 жовтня 2019. Він був 13-м секретарем РНБО.

Раніше він також був мером Луганська й очолював Луганську ОДА.

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Категорія
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