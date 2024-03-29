Зеленський показав оновлену роботу РНБО та назвав головні завдання

Влада України розпочинає оновлену роботу Ради національної безпеки і оборони України
Що відомо про оновлену роботу РНБО
Володимир Зеленський виділив основні положення.
Другим завданням він назвав продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно — щодо санкційної політики нашої держави.
Третім завданням стане доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації — це те, що потрібно і зараз, і після війни.
Четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері, — додав він.
І п’ятим завданням президент назвав роботу Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень — усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет — це оборона нашої держави та захист нашого суспільства.
Що відомо про звільнення Данілова з посади секретаря РНБО
В указі президента Володимира Зеленського №186/2024 йдеться, що Данілова Олексія Мячеславовича звільнено з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Указом №188/2024 на його місце призначено Олександра Литвиненка.
Призначити ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, — йдеться в указі.
Що важливо розуміти, Олексій Данілов перебував на посаді РНБО з 3 жовтня 2019. Він був 13-м секретарем РНБО.
Раніше він також був мером Луганська й очолював Луганську ОДА.
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