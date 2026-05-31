Зеленский показал последствия атаки России на терминал "Новой почты" в Днепре
Зеленский показал последствия российского террора в Днепре
31 мая глава государства Владимир Зеленский сообщил, что из-за российского удара дроном пылает складское здание терминала "Новой почты" и автомобили в Днепре.

Главные тезисы

  • Россияне продолжили атаковать город даже после сокрушительного удара.
  • Однако ПВО смогла обезвредить новые вражеские цели.

По словам украинского лидера, прямо сейчас идет ликвидация последствий российского удара по городу.

Из-за атаки дроном горит складское здание терминала «Новой почты» и машины. На месте работают подразделения ГСЧС, которые непрерывно тушат пожар.

Глава государства официально подтвердил, что к борьбе с последствиями вражеского удара привлечены около 70 спасателей и 40 полицейских, работает почти 30 единиц техники.

Все прилагают максимум усилий. К счастью, пострадавших нет. Все эти удары нужно остановить. Нужна только достаточная поддержка нашей защиты и продолжения давления на Россию, — подчеркнул Владимир Зеленский.

По убеждению главы государства, украинские дальнобойные санкции, санкции со стороны союзников Киева, все формы политического и экономического давления на Россию должны сработать, чтобы можно было достичь реальной безопасности.

Президент напомнил международному сообществу, что исключительно мощное давление на РФ поможет вернуть справедливый мир.

