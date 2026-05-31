Зеленский показал последствия атаки России на терминал "Новой почты" в Днепре

31 мая глава государства Владимир Зеленский сообщил, что из-за российского удара дроном пылает складское здание терминала "Новой почты" и автомобили в Днепре.
Главные тезисы
- Россияне продолжили атаковать город даже после сокрушительного удара.
- Однако ПВО смогла обезвредить новые вражеские цели.
Зеленский показал последствия российского террора в Днепре
По словам украинского лидера, прямо сейчас идет ликвидация последствий российского удара по городу.
Глава государства официально подтвердил, что к борьбе с последствиями вражеского удара привлечены около 70 спасателей и 40 полицейских, работает почти 30 единиц техники.
По убеждению главы государства, украинские дальнобойные санкции, санкции со стороны союзников Киева, все формы политического и экономического давления на Россию должны сработать, чтобы можно было достичь реальной безопасности.
Президент напомнил международному сообществу, что исключительно мощное давление на РФ поможет вернуть справедливый мир.
