Зеленський показав наслідки атаки Росії на термінал "Нової пошти" у Дніпрі

31 травня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що через російський удар дроном палає складська будівля терміналу “Нової пошти” та автівки в Дніпрі.

Зеленський показав наслідки російського терору в Дніпрі

За словами україснького лідера, просто зараз триває ліквідація наслідків російського удару по місту.

Через атаку дроном горить складська будівля терміналу «Нової пошти» та машини. На місці працюють підрозділи ДСНС, які безперервно гасять пожежу. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави офіційно підтвердив, до боротьби з наслідками ворожого удару залучено близько 70 рятувальників та 40 поліцейських, працює майже 30 одиниць техніки.

Усі докладають максимум зусиль. На щастя, постраждалих немає.Всі ці удари треба зупинити. Потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію, — наголосив Володимир Зеленський.

На переконання глави держави, українські далекобійні “санкції”, санкції з боку союзників Києва, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки.