Зеленський показав наслідки атаки Росії на термінал "Нової пошти" у Дніпрі

31 травня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що через російський удар дроном палає складська будівля терміналу “Нової пошти” та автівки в Дніпрі.
Головні тези:
- Росіяни продовжили атакувати місто навіть після нищівного удару.
- Однак ППО змогли знешкодити нові ворожі цілі.
Зеленський показав наслідки російського терору в Дніпрі
За словами україснького лідера, просто зараз триває ліквідація наслідків російського удару по місту.
Глава держави офіційно підтвердив, до боротьби з наслідками ворожого удару залучено близько 70 рятувальників та 40 поліцейських, працює майже 30 одиниць техніки.
На переконання глави держави, українські далекобійні “санкції”, санкції з боку союзників Києва, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки.
Президент України нагадав міжнародній спільноті, що винятково потужний тиск на РФ допоможе повернути справедливий мир.
