Зеленский представит в Раде План победы Украины. Когда именно

Президент Украины Владимир Зеленский публично представит План победы. Это произойдет во время выступления главы государства в Раде на этой неделе.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский публично представит План победы на заседании Рады 16 октября.
- План победы Украины рассматривает военную, экономическую поддержку и операции украинских защитников, включая контроль территорий врага и пополнение обменного фонда.
- Зеленский уже представил детали плана международным партнерам, включая лидеров Великобритании, ФРГ, Франции и США.
- План победы призван стать надежным мостом к достижению мира в Украине с активной поддержкой со стороны партнеров.
Зеленский представит в Раде План победы Украины
Советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко сообщил об этом событии в Telegram.
Лещенко рассказал, что выступление Зеленского в Раде состоится 16 октября.
В свою очередь эту информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.
План победы Украины: что известно
Впервые президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане победы всего несколько месяцев назад.
Полное содержание документа публично пока не раскрывалось, но глава государства без подробностей рассказывал о его отдельных пунктах. В частности, в плане победы речь идет о сильной военной поддержке Украины, свободном использовании военной помощи для ВСУ, экономической поддержке и не только.
При этом в плане упоминается и операция украинских защитников в Курской области, в ходе которой удалось добиться успехов как в контроле территорий врага, так и в пополнении обменного фонда.
Глава государства поблагодарил за постоянную оборонную поддержку со стороны Великобритании, в частности, дальнобойным оружием. Он также отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.
Также Зеленский представил План победы Украины канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ранее Президент Украины предоставил детальный План победы президенту США Джо Байдену.
Я уверен, что План победы — если партнеры действительно решительно будут с нами — станет надежным мостом между ситуацией сейчас и миром, к которому мы так стремимся, — подытожил Президент.
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