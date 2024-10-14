Зеленский представит в Раде План победы Украины. Когда именно

Президент Украины Владимир Зеленский публично представит План победы. Это произойдет во время выступления главы государства в Раде на этой неделе.

Зеленский представит в Раде План победы Украины

Советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко сообщил об этом событии в Telegram.

Лещенко рассказал, что выступление Зеленского в Раде состоится 16 октября.

Очевидно, сейчас только одна причина этого мероприятия — это публичное представление плана победы. Поделиться

В свою очередь эту информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

План победы Украины: что известно

Впервые президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане победы всего несколько месяцев назад.

Полное содержание документа публично пока не раскрывалось, но глава государства без подробностей рассказывал о его отдельных пунктах. В частности, в плане победы речь идет о сильной военной поддержке Украины, свободном использовании военной помощи для ВСУ, экономической поддержке и не только.

При этом в плане упоминается и операция украинских защитников в Курской области, в ходе которой удалось добиться успехов как в контроле территорий врага, так и в пополнении обменного фонда.

10 октября в Лондоне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представил ему детали Плана победы. Поделиться

Глава государства поблагодарил за постоянную оборонную поддержку со стороны Великобритании, в частности, дальнобойным оружием. Он также отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.

Также Зеленский представил План победы Украины канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ранее Президент Украины предоставил детальный План победы президенту США Джо Байдену.