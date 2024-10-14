Зеленський представить у Раді План перемоги України. Коли саме
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський представить у Раді План перемоги України. Коли саме

Зеленський
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Джерело:  online.ua

Президент України Володимир Зеленський публічно представить План перемоги. Це відбудеться під час виступу глави держави у Раді цього тижня.

Головні тези:

  • Зеленський вже представив деталі Плану перемоги міжнародним партнерам, включно з лідерами Великої Британії, ФРН, Франції та США.
  • План перемоги має стати мостом до досягнення миру в Україні за умови активної підтримки партнерів.
  • Публічне представлення Плану перемоги України очікується під час виступу Зеленського у Раді 16 жовтня.

Зеленський представить у Раді План перемоги України

Радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко повідомив про цю подію у Telegram.

Лещенко розповів, що виступ Зеленського у Раді відбудеться 16 жовтня.

Очевидно, зараз тільки одна причина для цього заходу — це публічне представлення плану перемоги.

Своєю чергою цю інформацію підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.

План перемоги України: що відомо

Вперше президент України Володимир Зеленський заявив про план перемоги лише кілька місяців тому.

Повний зміст документа публічно поки що не розкривали, але глава держави без подробиць розповідав про його окремі пункти. Зокрема у плані перемоги йдеться про сильну військову підтримку України, вільне використання військової допомоги для ЗСУ, економічну підтримку і не тільки.

При цьому в плані згадується й операція українських захисників у Курській області, в ході якої вдалося досягти успіхів як у контролі територій ворога, так і в поповненні обмінного фонду.

10 жовтня у Лондоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги.

Глава держави подякував за постійну оборонну підтримку з боку Великої Британії, зокрема далекобійною зброєю. Він також наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.

Також Зеленський представив План перемоги України канцлеру ФРН Олафу Шольцу та президенту Франції Еммануелю Макрону. Раніше Президент України надав детальний План перемоги президенту США Джо Байдену.

Я впевнений, що План перемоги — якщо партнери справді рішучо будуть з нами — стане надійним мостом між ситуацією зараз і миром, якого ми всі так прагнемо, — підсумував Президент.

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