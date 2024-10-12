У Зеленського пообіцяли представити українцям План перемоги. Коли саме
Категорія
Україна
Дата публікації

У Зеленського пообіцяли представити українцям План перемоги. Коли саме

Подоляк
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Презентацію Плану перемоги України проведе президент Володимир Зеленський. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Головні тези:

  • План перемоги для України був розроблений і вже представлений лідерам країн-партнерів президентом Зеленським. Докладніше про план буде відомо українцям найближчими днями.
  • Основні акценти Плану перемоги України вже відомі, однак деталі поки що доступні лише тим, хто ухвалює важливі рішення в країнах-партнерах. Реалізація плану залежить від цих осіб.
  • Президент Зеленський незабаром презентує План перемоги українському народові, наголошуючи на важливості розуміння на якому етапі війни знаходиться Україна та що вже робиться для її перемоги.

Зеленський незабаром представить українцям План перемоги

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський представив лідерам країн-партнерів, найближчими днями розкриють для українців.

Подоляк зауважив, що основні акценти "вже зрозумілі, а "математичні деталі" щодо пунктів цього плану будуть відомі лише людям, які ухвалюють рішення в країнах-партнерах, адже від них залежить реалізація цього плану.

Однак глава держави все ж таки презентує цей план народу.

Щодо більш широкої презентації для України — я думаю, що це питання днів. Тому що важливо розуміти, на якому ми етапі війни, що ми робимо. Президент достатньо ефективно цю презентацію проведе. Акценти основні вже зрозумілі, але він додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу (Росії до переговорів — ред.), чому вона важлива. Я думаю, президент таку презентацію проведе найближчими днями.

Михайло Подоляк

Михайло Подоляк

Радник голови Офісу Президента України

Зеленський обговорив План перемоги України зі Стармером

10 жовтня у Лондоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги.

Глава держави подякував за постійну оборонну підтримку з боку Великої Британії, зокрема далекобійною зброєю. Він також наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.

Президент представив Кіру Стармеру деталі Плану перемоги — насамперед усе, що стосується військового посилення України. Лідери домовилися опрацювати План разом із союзниками.

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