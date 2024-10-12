У Зеленського пообіцяли представити українцям План перемоги. Коли саме

Щодо більш широкої презентації для України — я думаю, що це питання днів. Тому що важливо розуміти, на якому ми етапі війни, що ми робимо. Президент достатньо ефективно цю презентацію проведе. Акценти основні вже зрозумілі, але він додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу (Росії до переговорів — ред.), чому вона важлива. Я думаю, президент таку презентацію проведе найближчими днями.