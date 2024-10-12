У Зеленского пообещали представить украинцам План победы. Когда именно
Категория
Украина
Дата публикации

У Зеленского пообещали представить украинцам План победы. Когда именно

Подоляк
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Презентацию Плана победы Украины проведет президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский презентует План победы украинскому народу, подчеркивая важность стратегии успеха в текущей военной обстановке.
  • Основные акценты Плана победы Украины уже известны, однако детали стратегии доступны только высокопоставленным лицам в странах-партнерах.
  • Реализация Плана победы зависит от принятия важных решений со стороны союзников Украины.

Зеленский в скором времени представит украинцам План победы

План победы Украины, который представил президент Владимир Зеленский лидерам стран-партнеров, в ближайшие дни раскроют для украинцев.

Подоляк отметил, что основные акценты "уже понятны, а "математические детали" по пунктам этого плана будут известны только людям, принимающим решения в странах-партнерах, ведь от них зависит реализация этого плана.

Однако глава государства все же представит этот план народа.

Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Потому что важно понимать, на каком этапе войны, что мы делаем. Президент достаточно эффективно эту презентацию проведет. Акценты основные уже понятны, но он добавит деталей, которые будут четко говорить, что это программа принуждения (России к переговорам — ред.), почему она важна. Я думаю, президент такую презентацию проведет в ближайшие дни.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Советник главы Офиса Президента Украины

Зеленский обсудил План победы Украины со Стармером

10 октября в Лондоне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представил ему детали Плана победы.

Глава государства поблагодарил за постоянную оборонную поддержку со стороны Великобритании, в частности, дальнобойным оружием. Он также отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.

Президент представил Киру Стармеру детали Плана победы — прежде всего, что касается военного усиления Украины. Лидеры договорились проработать План вместе с союзниками.

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