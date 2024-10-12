У Зеленского пообещали представить украинцам План победы. Когда именно

Презентацию Плана победы Украины проведет президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский презентует План победы украинскому народу, подчеркивая важность стратегии успеха в текущей военной обстановке.
- Основные акценты Плана победы Украины уже известны, однако детали стратегии доступны только высокопоставленным лицам в странах-партнерах.
- Реализация Плана победы зависит от принятия важных решений со стороны союзников Украины.
Зеленский в скором времени представит украинцам План победы
План победы Украины, который представил президент Владимир Зеленский лидерам стран-партнеров, в ближайшие дни раскроют для украинцев.
Подоляк отметил, что основные акценты "уже понятны, а "математические детали" по пунктам этого плана будут известны только людям, принимающим решения в странах-партнерах, ведь от них зависит реализация этого плана.
Однако глава государства все же представит этот план народа.
Зеленский обсудил План победы Украины со Стармером
10 октября в Лондоне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представил ему детали Плана победы.
Глава государства поблагодарил за постоянную оборонную поддержку со стороны Великобритании, в частности, дальнобойным оружием. Он также отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.
Президент представил Киру Стармеру детали Плана победы — прежде всего, что касается военного усиления Украины. Лидеры договорились проработать План вместе с союзниками.
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