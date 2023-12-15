Зеленский предупредил чиновников об усилении контроля над действиями местных властей

Президент Владимир Зеленский предупредил чиновников местных властей в Украине об усилении контроля за их действиями в условиях войны.
Зеленский обещает ужесточение контроля за деятельностью местных властей
Президент призвал чиновников на местах плодотворнее работать ради победы Украины в развязанной РФ преступной войне.
Зеленский пообещал уделить максимальное внимание ситуации на местах в разных районах, областях и общинах.
Зеленский пообещал уделить внимание регионам
Он отметил, что вопросы войны и европейской интеграции долгое время не позволяли ему уделить внимание ситуации в регионах.
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