Зеленский предупредил чиновников об усилении контроля над действиями местных властей
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский предупредил чиновников об усилении контроля над действиями местных властей

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский предупредил чиновников местных властей в Украине об усилении контроля за их действиями в условиях войны.

Зеленский обещает ужесточение контроля за деятельностью местных властей

Президент призвал чиновников на местах плодотворнее работать ради победы Украины в развязанной РФ преступной войне.

Зеленский пообещал уделить максимальное внимание ситуации на местах в разных районах, областях и общинах.

И если кто-то на какой-то должности, будь то в государственной службе или в органах местного самоуправления, считает что война она где-то там, а он может заниматься другим приоритетным вопросом - это большая ошибка, которую нужно исправить и которую мы исправим. Считаю, что мы все должны быть взрослыми и понимать, чем мы занимаемся на местах и что нет обособленных общин, - предупредил глава государства.

Зеленский пообещал уделить внимание регионам

Он отметил, что вопросы войны и европейской интеграции долгое время не позволяли ему уделить внимание ситуации в регионах.

Потому буду обращать, но прошу вас не давать мне возможности тратить время на такую деятельность. Все же хочется, чтобы все было сделано для нашей победы... Очень вас прошу не отвлекать нас от войны, это большая просьба, не ко всем, но есть именно такие люди. Главная задача – оборона нашего государства. Если кто-то не знает, что происходит на фронте и забыл кто наш сосед – я хочу напомнить оборона на первом месте, люди этого не забудут. Поэтому защита – обязанность каждого, – подчеркнул президент.

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