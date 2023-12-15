Зеленский предупредил чиновников об усилении контроля над действиями местных властей

Потому буду обращать, но прошу вас не давать мне возможности тратить время на такую деятельность. Все же хочется, чтобы все было сделано для нашей победы... Очень вас прошу не отвлекать нас от войны, это большая просьба, не ко всем, но есть именно такие люди. Главная задача – оборона нашего государства. Если кто-то не знает, что происходит на фронте и забыл кто наш сосед – я хочу напомнить оборона на первом месте, люди этого не забудут. Поэтому защита – обязанность каждого, – подчеркнул президент.