Зеленський попередив чиновників про посилення контролю за діями місцевої влади
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський попередив чиновників про посилення контролю за діями місцевої влади

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив посадовців з місцевої влади в Україні про посилення контролю за їхніми діями в умовах війни. 

Зеленський обіцяє посилення контролю за діяльністю місцевої влади

Президент закликав посадовців на місцях плідніше працювати заради перемоги України у розв’язаній РФ злочинній війні.

Зеленський пообіцяв приділити максимальну увагу ситуації на місцях у різних районах, областях та громадах.

І якщо хтось на якійсь посаді, чи то в державній службі, чи в органах місцевого самоврядування, вважає що війна вона десь там, а він може займатись іншим пріоритетним питанням - це велика помилка яку треба виправити і яку ми виправимо. Вважаю що ми всі повинні бути дорослими і розуміти чим ми займаємось на місцях і що немає відокремлених громад, - попередив глава держави.

Зеленський пообіцяв приділити увагу регіонам

Він зазначив, що питання війни та європейської інтеграції довгий час не давали йому змоги приділити увагу ситуації в регіонах.

Тому буду звертати, але прошу вас не давати мені можливості витрачати час на таку діяльність. Все ж хочеться, щоб все було зроблено для нашої перемоги... Дуже вас прошу не відволікати нас від війни, це велике прохання, не до всіх, але є саме такі люди. Головна задача - оборона нашої держави. Якщо хтось не знає що відбувається на фронті і забув хто наш сусід - я хочу нагадати оборона на першому місці, люди цього не забудуть. Тому захист - обов'язок кожного, - наголосив президент.

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