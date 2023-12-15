Зеленський попередив чиновників про посилення контролю за діями місцевої влади

Тому буду звертати, але прошу вас не давати мені можливості витрачати час на таку діяльність. Все ж хочеться, щоб все було зроблено для нашої перемоги... Дуже вас прошу не відволікати нас від війни, це велике прохання, не до всіх, але є саме такі люди. Головна задача - оборона нашої держави. Якщо хтось не знає що відбувається на фронті і забув хто наш сусід - я хочу нагадати оборона на першому місці, люди цього не забудуть. Тому захист - обов'язок кожного, - наголосив президент.