Зеленський попередив чиновників про посилення контролю за діями місцевої влади

Президент Володимир Зеленський попередив посадовців з місцевої влади в Україні про посилення контролю за їхніми діями в умовах війни.
Зеленський обіцяє посилення контролю за діяльністю місцевої влади
Президент закликав посадовців на місцях плідніше працювати заради перемоги України у розв’язаній РФ злочинній війні.
Зеленський пообіцяв приділити максимальну увагу ситуації на місцях у різних районах, областях та громадах.
Зеленський пообіцяв приділити увагу регіонам
Він зазначив, що питання війни та європейської інтеграції довгий час не давали йому змоги приділити увагу ситуації в регіонах.
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