Зеленский предупредил о намерениях Путина угрожать Европе с территории Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейским странам следует готовиться к тому, что нелегитимный президент России Владимир Путин разместит свои войска на территории Беларуси и будет угрожать Польше или странам Балтии.
Главные тезисы
- Зеленский предостерегает от возможных угроз со стороны Путина, связанных с размещением российских войск на территории Беларуси.
- Президент Украины призывает европейские страны быть готовыми к провокациям и действиям, направленным на вовлечение других государств в конфликт.
- Путин инициирует действия, направленные на дестабилизацию региона и угрозу для суверенитета стран Европы, заявил Зеленский.
- Украина высказывает необходимость прекращения агрессивных действий со стороны России на территории Беларуси и вовлеченных стран.
- Ратификация договора о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью вызывает опасения относительно возможного использования ядерного оружия.
Путин будет угрожать Европе с территории Беларуси — Зеленский
Об этом глава Украинского государства сообщил по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми.
Зеленский отметил, что весной, летом или осенью Путин будет размещать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, возможно, и Соединенные Штаты, будут говорить, что это запугивание Польши, Литвы, других наших балтийских партнеров.
Но вы увидите, что он будет делать все, чтобы вовлечь их, будет думать, как их провоцировать. Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае он таким образом затянет Белоруссию в войну.
Зеленский добавил, что, по его мнению, после того как с территории Беларуси Украину атаковали ракетами, эта страна уже была в войне.
Например, 5 января Путин передал в Госдуму на ратификацию договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ предполагает применение ядерного оружия.
Россия и Белоруссия рассматривают вооруженное нападение на участника так называемого "союзного государства" как акт агрессии против союзного государства в целом.
В то же время, документ предусматривает, что российское ядерное оружие могут использовать в случае, если против России или Беларуси применят обычное оружие и это "создаст угрозу суверенитету".
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