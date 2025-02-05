Зеленский предупредил о намерениях Путина угрожать Европе с территории Беларуси
Категория
Мир
Дата публикации

Зеленский предупредил о намерениях Путина угрожать Европе с территории Беларуси

Путин
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Источник:  Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейским странам следует готовиться к тому, что нелегитимный президент России Владимир Путин разместит свои войска на территории Беларуси и будет угрожать Польше или странам Балтии.

Главные тезисы

  • Зеленский предостерегает от возможных угроз со стороны Путина, связанных с размещением российских войск на территории Беларуси.
  • Президент Украины призывает европейские страны быть готовыми к провокациям и действиям, направленным на вовлечение других государств в конфликт.
  • Путин инициирует действия, направленные на дестабилизацию региона и угрозу для суверенитета стран Европы, заявил Зеленский.
  • Украина высказывает необходимость прекращения агрессивных действий со стороны России на территории Беларуси и вовлеченных стран.
  • Ратификация договора о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью вызывает опасения относительно возможного использования ядерного оружия.

Путин будет угрожать Европе с территории Беларуси — Зеленский

Об этом глава Украинского государства сообщил по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми.

С амбициями Путина и тем, что мы видим сегодня, когда он делает все, чтобы не остановить эту войну, факт состоит в том, что он будет идти дальше. Будет думать о других странах. Я в этом уверен. Я предупреждаю об этом совершенно откровенно, откровенно. Вы увидите, он будет провоцировать другие страны. Возможно, следующей будет Польша или страны Балтийские страны. И это не просто очередная риторика.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что весной, летом или осенью Путин будет размещать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, возможно, и Соединенные Штаты, будут говорить, что это запугивание Польши, Литвы, других наших балтийских партнеров.

Но вы увидите, что он будет делать все, чтобы вовлечь их, будет думать, как их провоцировать. Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае он таким образом затянет Белоруссию в войну.

Зеленский добавил, что, по его мнению, после того как с территории Беларуси Украину атаковали ракетами, эта страна уже была в войне.

Но их люди — нет, и их войска пока нет, но Путин этого очень хочет. И потому я считаю, что нужно делать все, чтобы остановить его.

Например, 5 января Путин передал в Госдуму на ратификацию договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ предполагает применение ядерного оружия.

Россия и Белоруссия рассматривают вооруженное нападение на участника так называемого "союзного государства" как акт агрессии против союзного государства в целом.

В то же время, документ предусматривает, что российское ядерное оружие могут использовать в случае, если против России или Беларуси применят обычное оружие и это "создаст угрозу суверенитету".

Также, согласно договору, на территории Беларуси могут создаваться военные объекты и размещаться российские военные формирования.

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