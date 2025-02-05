Зеленський попередив про наміри Путіна погрожувати Європі з території Білорусі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що європейським країнам слід готуватися до того, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін розмістить свої війська на території Білорусі та погрожуватиме звідти Польщі чи країнам Балтії.

Путін погрожуватиме Європі з території Білорусі — Зеленський

Про це глава Української держави повідомив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.

З амбіціями Путіна і тим, що ми бачимо сьогодні, коли він робить все, щоб не зупинити цю війну, факт полягає у тому, що він буде йти далі. Буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений. Я попереджаю про це абсолютно відкрито, відверто. Ви побачите, він буде провокувати інші країни. Можливо, наступною буде Польща, або країни Балтійські країни. І це не просто чергова риторика. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що навесні, влітку або восени Путін буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, можливо, і Сполучені Штати, будуть говорити, що це залякування Польщі, Литви, інших наших балтійських партнерів.

Але ви побачите, що він буде робити все, щоб втягнути їх, буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь у війну.

Зеленський додав, що, на його думку, після того, як з території Білорусі Україну атакували ракетами, ця країна вже була у війні.

Але їхні люди — ні, і їхнє військо — поки що ні, але Путін цього дуже хоче. І тому я вважаю, що треба робити все, щоб його зупинити. Поширити

До прикладу, 5 січня Путін передав у Держдуму на ратифікацію договір про гарантії безпеки з Білоруссю. Документ передбачає застосування ядерної зброї.

Росія і Білорусь розглядають збройний напад на учасника так званої "союзної держави" "як акт агресії проти союзної держави в цілому.

Водночас документ передбачає, що російську ядерну зброю можуть використати в разі, якщо проти Росії або Білорусі застосують звичайну зброю і це "створить загрозу суверенітету".