Зеленский предупредил о намерениях РФ усилить давление против Украины на фронте

Российская оккупационная армия может усилить давление на фронте, пытаясь создать более выгодные для России политические обстоятельства. Подходящие приготовления и перемещения уже фиксируются.

Россия усилит наступление на фронте — Зеленский

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Основываясь на политико-дипломатической ситуации вокруг Украины и зная подлость России, мы предполагаем, что российская армия в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары против украинских позиций с целью создания более выгодных политических обстоятельств для разговоров с глобальными субъектами. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что соответствующие передвижения и приготовления российских окупантов к новым штурмам уже зафиксированы. Украина готовится противодействовать наступлению — если потребуется, то это противодействие будет асимметричным.

Я попросил Главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру, которые выполняют боевые задания и уничтожают окупантов именно так, как нужно для уверенности Украины.

Отметим, между тем россиян разоблачили на очередной лжи. Российская пропаганда активно применяет новую тактику дезинформации — постановочные видеозахваты населенных пунктов.