Зеленский предупредил о намерениях РФ усилить давление против Украины на фронте

Российская оккупационная армия может усилить давление на фронте, пытаясь создать более выгодные для России политические обстоятельства. Подходящие приготовления и перемещения уже фиксируются.
Главные тезисы
- Зеленский предупредил о возможном усилении давления России на фронте в ближайшие дни для создания политически выгодных обстоятельств.
- Украина готовится к возможному наступлению российских оккупантов и планирует асимметричное противодействие для сохранения устойчивости.
- Украинские Вооруженные силы добились успехов на сложных участках фронта, включая Лиманское, Добропольское и Покровское направления.
Россия усилит наступление на фронте — Зеленский
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что соответствующие передвижения и приготовления российских окупантов к новым штурмам уже зафиксированы. Украина готовится противодействовать наступлению — если потребуется, то это противодействие будет асимметричным.
Я попросил Главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру, которые выполняют боевые задания и уничтожают окупантов именно так, как нужно для уверенности Украины.
Отметим, между тем россиян разоблачили на очередной лжи. Российская пропаганда активно применяет новую тактику дезинформации — постановочные видеозахваты населенных пунктов.
