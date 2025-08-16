Зеленский предупредил о намерениях РФ усилить давление против Украины на фронте
Зеленский предупредил о намерениях РФ усилить давление против Украины на фронте

Российская оккупационная армия может усилить давление на фронте, пытаясь создать более выгодные для России политические обстоятельства. Подходящие приготовления и перемещения уже фиксируются.

Главные тезисы

  • Зеленский предупредил о возможном усилении давления России на фронте в ближайшие дни для создания политически выгодных обстоятельств.
  • Украина готовится к возможному наступлению российских оккупантов и планирует асимметричное противодействие для сохранения устойчивости.
  • Украинские Вооруженные силы добились успехов на сложных участках фронта, включая Лиманское, Добропольское и Покровское направления.

Россия усилит наступление на фронте — Зеленский

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Основываясь на политико-дипломатической ситуации вокруг Украины и зная подлость России, мы предполагаем, что российская армия в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары против украинских позиций с целью создания более выгодных политических обстоятельств для разговоров с глобальными субъектами.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что соответствующие передвижения и приготовления российских окупантов к новым штурмам уже зафиксированы. Украина готовится противодействовать наступлению — если потребуется, то это противодействие будет асимметричным.

Я попросил Главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру, которые выполняют боевые задания и уничтожают окупантов именно так, как нужно для уверенности Украины.

Отметим, между тем россиян разоблачили на очередной лжи. Российская пропаганда активно применяет новую тактику дезинформации — постановочные видеозахваты населенных пунктов.

Также напомним, что Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на одном из важнейших участков фронта. Речь идет о Лиманском направлении. Кроме того, Украина уже вторые сутки подряд имеет значительные успехи на самых сложных участках фронта — Добропольском и Покровском направлениях Донбасса.

