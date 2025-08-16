Зеленський попередив про наміри РФ посилити тиск проти України на фронті
Зеленський попередив про наміри РФ посилити тиск проти України на фронті

Володимир Зеленський
Зеленський
Російська окупаційна армія може посилити тиск на фронті, намагаючись створити вигідніші для Росії політичні обставини. Відповідні приготування та переміщення вже фіксуються.

Головні тези:

  • Зеленський попередив про можливе посилення тиску Росії на фронті найближчими днями для створення політично вигідних обставин.
  • Україна готується до можливого наступу російських окупантів і планує асиметричну протидію для збереження стійкості.
  • Українські Збройні сили досягли успіхів на складних ділянках фронту, зокрема в Лиманському, Добропільському та Покровському напрямках.

Росія посилить наступ на фронті — Зеленський

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що відповідні пересування та приготування російських окупантів до нових штурмів вже зафіксовано. Україна готовиться протидіяти наступу — якщо буде потрібна, то ця протидія буде асиметричною.

Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу. Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які виконують бойові завдання та знищують окупантів саме так, як потрібно для впевненості України.

Зазначимо, тим часом росіян викрили на черговій брехні. Російська пропаганда активно застосовує нову тактику дезінформації — постановочні відео “захоплень” населених пунктів.

Також нагадаємо, що Збройні сили України просунулися вперед на одній з важливих ділянок фронту. Йдеться про Лиманський напрямок. Окрім цього, Україна вже другу добу поспіль має значні успіхи на найскладніших ділянках фронту — Добропільському та Покровському напрямках на Донеччині.

