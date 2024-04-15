Зеленский предупредил об усилении наступательных действий армии РФ на фронте

В Кремле до сих пор царит сильное безумие по поводу намерения продолжать идти в штурм на украинские позиции.
Россия продолжит наступление — Зеленский
Президент Владимир Зеленский отмечает, что российские захватчики весной и летом попытаются усилить штурмовые и наступательные действия на фронте.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.
В частности, президент рассказал о новых подробностях сегодняшнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.
Во время доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского говорилось о направлениях, где наиболее горячо.
В то же время, глава государства благодарен каждому солдату и командиру, всем украинским подразделениям, которые защищают наши позиции и делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.
Два важных доклада разведок — руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова — по поводу российских действий весной и летом. К тому, к чему мы должны быть готовы — во всех форматах возможных враждебных действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильно, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные действия. Будем отвечать.
Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также РЭБ.
Президент добавил, что на Ставке разобрали необходимые действия по возобновлению генерации и ключевых энергообъектов.
Был доклад также о состоянии защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и пограничных.
Зеленский встретился с главой МИД Норвегии
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 апреля, провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Бартом Эйде. Обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности, оборонное сотрудничество и укрепление украинского ПВО.
По словам Зеленского, встреча была содержательной и практичной.
Наши команды уже завершили подготовку двустороннего соглашения о безопасности. Мы обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Но самое неотложное — укрепление нашей ПВО. Благодарен Норвегии за поддержку и понимание потребностей Украины! — отметил президент.
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