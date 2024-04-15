Зеленский предупредил об усилении наступательных действий армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский предупредил об усилении наступательных действий армии РФ на фронте

Владимир Зеленский
Зеленский
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В Кремле до сих пор царит сильное безумие по поводу намерения продолжать идти в штурм на украинские позиции.

Россия продолжит наступление — Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что российские захватчики весной и летом попытаются усилить штурмовые и наступательные действия на фронте.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

В частности, президент рассказал о новых подробностях сегодняшнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Во время доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского говорилось о направлениях, где наиболее горячо.

Отдельное внимание — боям за Часов Яр, боям на Покровском направлении, на Купянском.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В то же время, глава государства благодарен каждому солдату и командиру, всем украинским подразделениям, которые защищают наши позиции и делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

Два важных доклада разведок — руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова — по поводу российских действий весной и летом. К тому, к чему мы должны быть готовы — во всех форматах возможных враждебных действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильно, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные действия. Будем отвечать.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также РЭБ.

Был сегодня на Ставке отдельный и подробный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры. Это касается, в частности, энергетики — того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы.

Президент добавил, что на Ставке разобрали необходимые действия по возобновлению генерации и ключевых энергообъектов.

Был доклад также о состоянии защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и пограничных.

Зеленский встретился с главой МИД Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 апреля, провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Бартом Эйде. Обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности, оборонное сотрудничество и укрепление украинского ПВО.

По словам Зеленского, встреча была содержательной и практичной.

Наши команды уже завершили подготовку двустороннего соглашения о безопасности. Мы обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Но самое неотложное — укрепление нашей ПВО. Благодарен Норвегии за поддержку и понимание потребностей Украины! — отметил президент.

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