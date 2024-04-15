Зеленський попередив про посилення наступальних дій армії РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський попередив про посилення наступальних дій армії РФ на фронті

Володимир Зеленський
Зеленський

У Кремлі досі панує сильне божевілля щодо наміру продовжувати йти у штурм на українські позиції.

Росія продовжить наступ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що російські загарбники навесні і влітку спробують посилити штурмові і наступальні дії на фронті.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

Зокрема, президент розповів нові подробиці сьогоднішнього засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Під час доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського йлося про ті напрямки, де найбільш гаряче.

Окрема увага — боям за Часів Яр, боям на Покровському напрямку, на Куп’янському.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Водночас глава держави вдячний кожному солдату та командиру, усім українським підрозділам, які захищають наші позиції та роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію.

Дві важливі доповіді розвідок — керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова — щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими — у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні дії. Будемо відповідати.

Крім того, міністр оборони України Рустем Умєров доповів щодо реалізації контрактів на постачання снарядів і дронів, а також РЕБ.

Була сьогодні на Ставці окрема й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики — того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки.

Президент додав, що на Ставці розібрали необхідні дії з відновлення генерації та ключових енергообʼєктів.

Була доповідь також про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.

Зеленський зустрівся з главою МЗС Норвегії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 квітня, провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Бартом Ейде. Обговорили підготовку до підписання безпекової угоди, оборонну співпрацю та зміцнення української ППО.

За словами Зеленського, зустріч була змістовною та практичною.

Наші команди вже завершили підготовку двосторонньої безпекової угоди. Ми обговорили подальшу оборонну співпрацю. Та найнагальніше — зміцнення нашої ППО. Вдячний Норвегії за підтримку та розуміння потреб України! — зазначив президент.

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