Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию — видео

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта прибыл в Саудовскую Аравию. У него запланированы "важные встречи".

Об этом он сообщил в соцсетях.

Запланированы важные встречи. Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

Ранее президент заявлял, что на Ближнем Востоке находятся 228 украинских специалистов, помогающих местным силам ПВО в борьбе с иранскими ударными БПЛА.